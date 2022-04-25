Mazda будет использовать роторные моторы

Японская компания Mazda возобновит выпуск роторных моторов. Они будут использоваться в качестве бензогенераторов для питания тяговых электромоторов.

Об этом сообщает портал Nikkei. Компания Mazda имеет огромный опыт создания и использования роторных двигателей. В этом году она возобновит их производство, но в несколько ином качестве. Если раньше они использовались непосредственно для привода, то теперь их задачей станет генерация энергии для тягового электромотора.

Первым гибридную силовую установку с роторным бензогенератором получит кроссовер Mazda MX-30. Напомним, что этот электромобиль дебютировал на автошоу в Токио в 2019 году и уже предлагается на рынках США, Канады, Японии, Австралии и в ряде стран Европы. Он оснащается 145-сильным электромотором и имеет способен преодолеть порядка 200-265 км. По мнению специалистов Mazda роторный мотор является хорошим вариантом для использования в качестве бензогенератора благодаря компактным размерам. Он позволит существенно увеличить запас хода.

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Последним автомобилем с роторным мотором было купе Mazda RX-8, производство которого прекратили в 2012 году. Однако, в компании не прекратили работу над роторными моторами. В 2013 году был представлен прототип хэтчбека Mazda2 с электроприводом и компактным бензогенератором объемом 0,33 л.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на заводе Mazda начался серийный выпуск кроссоверов CX-60.