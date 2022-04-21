На заводе Mazda начался серийный выпуск кроссоверов CX-60

Компания Mazda запустила на своем заводе в Японии серийное производство кроссовера CX-60 для европейского рынка. Совершенно новое семейство в скором времени начнет поступать к европейским дилерам бренда.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Для покупателей в Старом Свете новый кроссовер будет доступен с гибридной силовой установкой e-Skyactiv PHEV. В ее состав входят 2,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель Skyactiv-G, электромотор и 8-ступенчатый "автомат". Она развивает мощность 327 л.с., а крутящий момент достигает 500 Нм. Реализовать потенциал силовой установки помогает полноприводная трансмиссия. Mazda СХ-60 получила двухрычажную переднюю и многорычажную заднюю подвеску.

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Литий-ионная батарея емкостью 17,8 кВт∙ч расположена под полом салона. Полного заряда должно хватить на 63 км пробега в электрическом режиме. В этом случае скорость ограничена электроникой на отметке 100 км/ч.

Заявленный расход топлива в гибридном режиме всего 1,5 л/100 км. СХ-60 способен разогнаться до "сотни" за 5,8 с, максимальная скорость достигает 200 км/ч. В Европе стоимость новинки стартует с отметки в 47,4 тысячи евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mazda наладила выпуск нового кроссовера СХ-50 в США.