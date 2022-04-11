Maserati получит электрический суперкар

Итальянская компания Maserati презентовала любителям автоспорта прототип электрического суперкара. Новинка построена на базе купе GranTurismo.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Прототип GranTurismo Folgore вывел на трассу руководитель концерна Stellantis Карлос Таварес. Предсерийное электрическое купе показали в легком камуфляже.

Новое поколение Maserati GranTurismo сохранило узнаваемый силуэт и пропорции кузова. Изменения коснулись светотехники, а передний воздухозаборник теперь имеет овальную форму. По предварительной информации, электрическое купе Folgore получит 800-вольтовый аккумулятор и три электромотора суммарной мощностью 1200 л.с. До первой "сотни" новинка сможет разогнаться менее чем за 3 секунды, а максимальная скорость превысит 300 км/ч.

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Помимо электрической версии компания предложит покупателям вариант купе и кабриолет с традиционным ДВС. Производство GranTurismo будет организовано на заводе Fiat Mirafiori в Турине. После дебюта купе электропривод получат и другие модели марки, а 2030 году компания Maserati должна полностью перейти на выпуск автомобилей на электротяге.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Maserati назначила дату дебюта кроссовера Grecale.