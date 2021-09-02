Классический Defender превратили в электромобиль

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Электромобили
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Классический Defender превратили в электромобиль

Британская компания Everrati Automotive представила электрическую версию Land Rover Defender. Новинку представят на конкурсе автомобильной красоты Concours of Elegance в Лондоне.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Основой для создания новинки стал классический Land Rover IIА Series.

Вместо бензинового мотора Land Rover IIА Series получил электродвигатель мощностью 150 л.с.

Это уже не первый подобный проект, созданный компанией, основанной в 2019 году Джастином Ланни и Ником Уильямсом. На счету энтузиастов несколько интересных работ, в числе которых Porsche 911 (964) Coupe и Targa, 911 (964) Gulf Signature Edition, Mercedes-Benz SL Pagoda и GT40. На небольшой мануфактуре в Оксфордшире команда энтузиастов проводит полную реставрацию и модернизацию автомобилей для использования электрических компонентов.

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Вместо бензинового мотора Land Rover IIА Series получил электродвигатель мощностью 150 л.с., а его крутящий момент в 300 Нм доступен сразу после старта. Питание для него обеспечивает батарея емкостью 60 кВтч, которая обеспечивает запас хода порядка 200 км. Привод осуществляется на задние колеса, а при необходимости можно подключить еще и переднюю пару колес.

Покупатели могут заказать различные варианты цветов, отделки интерьера и вариантов исполнения кузова

Салон вездехода доработали с учетом современных требований безопасности и комфорта. В частности, автомобиль получил кожаную отделку интерьера от шотландской фирмы Bridge of Weir, передние сиденья с подогревом, а также полный комплект ремней безопасности.

Покупатели могут заказать различные варианты цветов, отделки интерьера и вариантов исполнения кузова (с жестким или мягким верхом). Стоимость стартует с отметки в 150 тысяч фунтов (174,6 тысяч евро).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, британская компания Lunaz показала электрический Bentley.

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