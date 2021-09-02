Классический Defender превратили в электромобиль

Британская компания Everrati Automotive представила электрическую версию Land Rover Defender. Новинку представят на конкурсе автомобильной красоты Concours of Elegance в Лондоне.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Основой для создания новинки стал классический Land Rover IIА Series.

Это уже не первый подобный проект, созданный компанией, основанной в 2019 году Джастином Ланни и Ником Уильямсом. На счету энтузиастов несколько интересных работ, в числе которых Porsche 911 (964) Coupe и Targa, 911 (964) Gulf Signature Edition, Mercedes-Benz SL Pagoda и GT40. На небольшой мануфактуре в Оксфордшире команда энтузиастов проводит полную реставрацию и модернизацию автомобилей для использования электрических компонентов.

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Вместо бензинового мотора Land Rover IIА Series получил электродвигатель мощностью 150 л.с., а его крутящий момент в 300 Нм доступен сразу после старта. Питание для него обеспечивает батарея емкостью 60 кВтч, которая обеспечивает запас хода порядка 200 км. Привод осуществляется на задние колеса, а при необходимости можно подключить еще и переднюю пару колес.

Салон вездехода доработали с учетом современных требований безопасности и комфорта. В частности, автомобиль получил кожаную отделку интерьера от шотландской фирмы Bridge of Weir, передние сиденья с подогревом, а также полный комплект ремней безопасности.

Покупатели могут заказать различные варианты цветов, отделки интерьера и вариантов исполнения кузова (с жестким или мягким верхом). Стоимость стартует с отметки в 150 тысяч фунтов (174,6 тысяч евро).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, британская компания Lunaz показала электрический Bentley.