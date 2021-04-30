Китайская компания Aiways показала новый электрокросс U6

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Электромобили
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Китайская компания Aiways показала новый электрокросс U6

Китайская компания Aiways пополнила свой модельный ряд новым электрическим кроссовером Aiways U6.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка стал серийным воплощением показанного в прошлом году концепта U6 ion.

Автомобиль получил эффектный аэродинамический обвес с контрастными вставками

Купеобразный кроссовер унаследовал от родственной модели U6 техническую "начинку", а вот дизайн кузова и интерьер у новинки совершенно иные. Автомобиль получил эффектный аэродинамический обвес с контрастными вставками, а также полностью стеклянную крышу площадью 2,1 м2.

Площадь стеклянной крыши – 2,1 м кв

Водителю Aiways U5 предлагается небольшой горизонтальный цифровой экран, на который выводится оперативная информация. Центральное место на приборной панели отведено большому сенсорному дисплею диагональю 14,6 дюйма. Среди особенностей – спортивный "усеченный" многофункциональный руль с двумя спицами, а также большая "авиационная" рукоятка переключения режимов работы трансмиссии.

Центральное место на приборной панели отведено большому сенсорному дисплею диагональю 14,6 дюйма

Aiways U6 оснащается приводом на передние колеса. В движение кроссовер приводит электромотор мощностью 190 л.с. с крутящим моментом 315 Нм. Питание для него будет обеспечивать батарея емкостью 53 или 63 кВтч. На разгон от 0 до 100 км/ч новинке требуется 7,6 с.

Aiways U6 оснащается приводом на передние колеса
В движение кроссовер приводит электромотор мощностью 190 л.с.

В соответствии с циклом NEDC кроссовер сможет преодолеть от 400 до 500 км в зависимости от емкости АКБ. Позже в компании обещают предложить батарею, которая позволит проехать дистанцию до 650 км.

Кроссовер сможет преодолеть от 400 до 500 км в зависимости от емкости АКБ

Презентация для широкой общественности будет проходить в Шанхае с 1 по 4 мая в рамках музыкального фестиваля Guochao Music Carnival 2021. К местным дилерам Aiways U6 поступит до конца года.

Презентация новинки состоится в Шанхае в рамках музыкального фестиваля Guochao Music Carnival 2021

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, китайская компания NIO намерена выйти на рынок Европы. Первый дилерский центр будет располагаться в столице Норвегии.

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