Китайская компания Aiways показала новый электрокросс U6

Китайская компания Aiways пополнила свой модельный ряд новым электрическим кроссовером Aiways U6.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка стал серийным воплощением показанного в прошлом году концепта U6 ion.

Купеобразный кроссовер унаследовал от родственной модели U6 техническую "начинку", а вот дизайн кузова и интерьер у новинки совершенно иные. Автомобиль получил эффектный аэродинамический обвес с контрастными вставками, а также полностью стеклянную крышу площадью 2,1 м2.

Водителю Aiways U5 предлагается небольшой горизонтальный цифровой экран, на который выводится оперативная информация. Центральное место на приборной панели отведено большому сенсорному дисплею диагональю 14,6 дюйма. Среди особенностей – спортивный "усеченный" многофункциональный руль с двумя спицами, а также большая "авиационная" рукоятка переключения режимов работы трансмиссии.

Aiways U6 оснащается приводом на передние колеса. В движение кроссовер приводит электромотор мощностью 190 л.с. с крутящим моментом 315 Нм. Питание для него будет обеспечивать батарея емкостью 53 или 63 кВтч. На разгон от 0 до 100 км/ч новинке требуется 7,6 с.

В соответствии с циклом NEDC кроссовер сможет преодолеть от 400 до 500 км в зависимости от емкости АКБ. Позже в компании обещают предложить батарею, которая позволит проехать дистанцию до 650 км.

Презентация для широкой общественности будет проходить в Шанхае с 1 по 4 мая в рамках музыкального фестиваля Guochao Music Carnival 2021. К местным дилерам Aiways U6 поступит до конца года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, китайская компания NIO намерена выйти на рынок Европы. Первый дилерский центр будет располагаться в столице Норвегии.