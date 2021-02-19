Karma показала свой электрический кроссовер

Американская компания Karma из Калифорнии показала патентные изображения своего спортивного кроссовера на электротяге, которые направлены в патентное ведомство США.

Об этом сообщает портал Automobile. Новинка составит конкуренцию спортивным электрическим кроссоверам, таким как Ford Mustang Mach-e и Audi e-Tron Sporback.

Автомобиль получил привлекательный дизайн, напоминающий сразу нескольких представителей сегмента SUV. Новинка получит электрическую платформу E-Flex, которая уже используется на спортивном купе Karma Revero. Ранее представители компании рассказывали, что модульная конструкция позволяет создавать на ее базе автомобили разных классов, от коммерческих венов до скоростных машин класса GT.

Помимо тягового электромотора для новинки будет предложен бензогенератор, который позволит существенно расширить запас хода кроссовера. В его роли выступает 3-цилиндровый мотор BMW.

Кроме того, в планах компании представить до конца нынешнего года электрический седан GSe-6, базовую версию которого оценили в $79900. Новинка будет иметь запас хода порядка 483 км.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что на автошоу в Лос-Анджелесе состоялся дебют электрического суперкара Karma SC2 с огромной батареей. Ожидается, что серийная версия получит два электромотора общей мощностью в 1100 л.с. Благодаря этому авто сможет разгоняться до 100 км/ч за 1,9 с.