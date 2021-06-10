Jaguar представил обновленный кроссовер I-Pace

Британская компания Jaguar провела плановое обновление своего электрического кроссовера I-Pace. Среди новшеств – "продвинутая" мультимедийная система и более эффективное зарядное устройство.

Об этом сообщает портал Carscoops. Новшества касаются кроссовера для американского рынка. В нынешнем году для местных покупателей стали доступны опции, с которыми в Европе уже успели познакомиться.

В частности, для кроссовера 2022 модельного года предлагается новая инфо-развлекательная система, а также "быстрое" зарядное устройство. I-Pace для рынка США доступен в максимальной комплектации HSE.

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Для обновленной версии предлагается самая "продвинутая" на сегодняшний день мультимедийная система компании, получившая название Pivi Pro. Она поддерживает Andriod Auto и Apple CarPlay, а интерфейс позволяет активно использовать все возможности смартфона. Важной особенностью новинки является возможность обновления ПО и другой полезной информации через облачные сервисы, что особенно полезно для навигационной системы. Например, водитель сможет получать самую свежую информацию о постоянно расширяющейся сети электрических зарядок на маршруте.

Еще одной опцией, которая стала доступной, – салонный ионизатор воздуха с фильтром тонких частиц PM2.5. А меломанов порадует появление аудиосистемы объемного звучания Meridian 3D. В комплектацию также вошла камера кругового обзора, а также мультирежимное зеркало заднего вида ClearSight с встроенным дисплеем, на который выводится изображение с более широким углом, нежели в обычном зеркале.

Но наибольшую радость клиентам должно доставить новое зарядное устройство мощностью 11 кВт, которое сменит прежнюю на 7 кВт. Она позволит заряжать батарею от домашней сети за 8 часов вместо прежних 12-ти. А на скоростной зарядке мощностью 100 кВт процесс "заправки" АКБ для преодоления следующих 100 км займет всего 15 минут.

Модники смогут оценить новую палитру цветов и вариантов отделки кузова, включая новый хром-пакет Bright Pack.

Напомним, что I-Pace оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 400 л.с., которые позволяют разогнать кроссовер до "сотни" за 4,5 с. При этом по американской методике EPA автомобиль способен преодолеть без остановки порядка 375 км.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Jaguar подготовила новые версии спорткара F-Type.