Fisker анонсировал электрический суперкар с самым большим пробегом

Американская компания Fisker представила проект электрического суперкар Project Ronin. Новинка станет третьей моделью в линейке после кроссоверов Ocean и Pear.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В компании сообщают, что Project Ronin будет отличаться большим запасом хода и выдающимися динамическими характеристиками. Можно предположить, что крупная батарея будет работать под напряжением 800 В, а запас хода превысит 1000 км.

"Наша цель состоит в том, чтобы добиться самого большого в мире запаса хода для серийного электромобиля в сочетании с чрезвычайно высоким уровнем производительности", – сказал генеральный директор Хенрик Фискер. – Project Ronin станет демонстрацией наших внутренних инженерных разработок, силовых агрегатов и возможностей программного обеспечения".

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Проект назван в честь одноименной криминальной драмы Джона Франкенхаймера с Робертом Де Ниро и Жаном Рено. Разработка концепта Ronin стартовала в прошлом году, а его основной идеей является представить спорткар категории GT, способного перевозить четырех человек и их багаж на большие расстояния за максимально короткое время.

Перед своей командой Хенрика Фискер поставил задачу использовать самые передовые легкие материалы и сосредоточиться на запасе хода, производительности и ощущениях от драйва. Project Ronin будет включать в себя активные аэродинамические элементы и инновационную конструкцию аккумулятора, который интегрирован в несущую структуру автомобиля.

GT будет оснащен уникальными дверями для лучшего входа и выхода, а также роскошным интерьером с отделкой из экологически чистых материалов. Fisker планирует представить Project Ronin в августе будущего года, а производство спорткара начнется во второй половине 2024 года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Fisker показала испытания кроссовера Ocean.