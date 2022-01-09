Chevrolet выпустит электрический кроссовер Equinox EV

Концерн General Motors продолжает активно развивать электрическое направление в рамках обнародованной ранее экологической стратегии развития. Появление электрического кроссовера Equinox EV запланировано на вторую половину текущего года.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. На официальной презентации первого электрического пикапа Chevrolet Silverado EV руководство компании анонсировало появление в модельной гамме новой версии компактного кроссовера Equinox "на батарейках". Первые компьютерные рендеры показали на выставке потребительской электроники CES-2022.

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В основу новинки ляжет модульная платформа Ultium, а пробег на одной зарядке составит порядка 400-480 км. Как и в случае с пикапом Silverado EV, новый кроссовер Equinox EV будет радикально отличаться от одноименной бензиновой версии.

Автомобиль будет предложен в нескольких вариантах исполнения, включая "заряженную" модификацию RS со спортивным обвесом и декором. По предварительным данным стоимость базовой версии будет стартовать с $30 тысяч.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, General Motors представил электромобиль для военных.