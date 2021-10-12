Британский MG начал европейские продажи электрокара Marvel R

Компания MG Motors продолжает расширять свое присутствие на европейском рынке. Очередной претендент на сердца и кошельки европейских автолюбителей – электрический кроссовер MG Marvel R Electric, который займет место флагмана в модельной гамме бренда.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Первоначально планировалось, что автомобиль появится у дилеров весной, но по ряду причин запуск модели пришлось перенести на октябрь (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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По правде говоря, Marvel R не совсем новый автомобиль. На китайском рынке он предлагается с прошлого года, а еще двумя годами ранее в Поднебесной дебютировал его близкий родственник – Roewe Marvel X. После легкого рестайлинга в концерне SAIC, которому принадлежат оба бренда, решили поменять эмблему Roewe на MG и отправить модель в Европу.

MG Marvel R Electric будет доступен в трех вариантах комплектации – Comfort, Luxury и Performance. На версиях Comfort и Luxury сзади установлены два электромотора суммарной отдачей 180 л.с. и 410 Нм. Этот тандем позволяет разгонять компактный кроссовер до первой "сотни" за 7,9 секунд, а максимальная скорость достигает 200 км/ч.

У версии Performance есть еще один электродвигатель расположен на передней оси. Вместе три мотора генерируют 288 л.с. и 665 Нм. С таким арсеналом автомобиль сможет разогнаться от 0 до 100 км/ч за 4,9 секунды, но "максималка" ограничена электроникой.

Все версии MG Marver R Electric для европейского рынка оснащаются батареей на 70 кВтч. В 2-моторном варианте она гарантирует запас хода до 402 км, а у "спортивной" модификации он составляет 370 км. По словам производителя, на скоростном зарядном устройстве постоянного тока пополнение батареи от 5 до 80% ее емкости займет 43 минуты. Интересно, что автомобиль можно использовать в качестве источника энергии для питания внешних потребителей.

MG Marver R Electric предлагает комфортабельный салон для пяти человек. Объем багажного отделения – 357 л, а еще 150 л можно разместить под капотом в передней части машины. Центральное место в интерьере занимает широкий 19,4-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы MG iSmart, которая поддерживает Apple CarPlay/Android Auto, а также сервисы Amazon. Оперативная информация для водителя выводится на 12,3-дюймовую цифровую шкалу приборов.

В стандартную комплектацию входит двузонный климат-контроль, 4 порта USB, панорамная крыша и комбинированная отделка из текстиля и кожи. В версиях Luxury и Performance кроме того имеют систему кругового обзора, амбиентную подсветку, подогрев сидений и аудиосистему Bose. Безопасность обеспечит фирменный комплекс MG Pilot, включающий 14 разнообразных систем помощи водителю, включая функцию помощи при движении в городском трафике.

Цены на MG Marvel R Electric начинаются с отметки 39990 евро за базовую версию Comfort, а трехмоторный Performance обойдется минимум в 47990 евро.

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