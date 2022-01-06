BMW научила автомобиль менять цвет

На открывшейся в США выставке потребительской электроники CES-2022 компания BMW представила концепт iX Flow с технологией E Ink. Автомобиль покрыт специальной "электронной бумагой", которая меняет цвет на противоположный под воздействием электрического поля.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Необычный концепткар создан при активном участии американской компании E Ink, одного из пионеров в области создания "электронной бумаги".

В BMW iX Flow используется электрофоретическая пленка E Ink Prism, разработанная E Ink для архитекторов и дизайнеров. Аналогичная технология активно применяется в электронных книгах, но для автомобилей ее еще не использовали.

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По мнению дизайнеров компании BMW, технология E Ink позволит в будущем расширить возможности для персонализации автомобилей. Электрофоретическая технология, стимулируемая электрическими сигналами, выводит на поверхность пигменты различных цветов, в результате чего кузов приобретает желаемый цвет. Инновационная технология E Ink открывает совершенно новые способы изменения внешнего вида автомобиля в соответствии с эстетическими предпочтениями владельца, условиями окружающей среды или даже функциональными требованиями. Причем, по мнению дизайнеров BMW, технология может быть реализована как снаружи, так и внутри будущих серийных автомобилей.

Принцип действия "электронной бумаги" основан на явлении электрофореза – перемещения мелких частиц под влиянием электрического поля. Между двумя слоями пленок-электродов находится жидкость с окрашенными частичками выполняющие роль пикселов. Белые частички имеют положительный заряд, а черные – отрицательный. При пропускании через электроды тока, частички всплывают или наоборот погружаются, в зависимости от заряда. Все это происходит очень быстро, что позволило активно внедрить технологию для создания электронных книг и КПК.

Возможность изменения цвета кузова и элементов салона поможет снизить потребление энергии в автомобиле, направленной на обеспечение климатического комфорта в салоне. За счет того, что белая поверхность отражает намного больше солнечного света, чем черная, изменение цвета поверхности позволит снизить расходы на охлаждение салона летом. В холодное время года темный кузов поможет поглощать больше тепла от солнца. В обоих случаях выборочная смена цвета может помочь сократить затраты энергии для охлаждения или обогрева автомобиля, а в электромобиле это будет способствовать увеличению запаса хода.

Еще одним достоинством технологии E Ink является ее энергоэффективность. В отличие от дисплеев или проекторов, электрофоретическая технология не требует абсолютно никакой энергии для поддержания постоянного выбранного цветового состояния. Электроэнергия используется только во время короткой фазы смены цвета.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания BMW представила на выставке CES-2022 топовую версию электрического кроссовера iX.