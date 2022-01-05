BMW M представила электрический кроссовер iX M60

Немецкая компания BMW презентовала новый кроссовер iX M60. Это топовая версия модели iX, в создании которой принимали активное участие специалисты спортивного подразделение M GmbH.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Компания BMW представила флагманский кроссовер в семействе iX. Версия M60 расходует 21,7-24,7 кВтч электроэнергии на 100 км пути по циклу WLTP. Кроссовер оснащен двумя электромоторам суммарной мощностью 455 кВт (619 л.с.). Крутящий момент новинки может достигать 1015-1100 Нм в зависимости от выбранных режимов работы.

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Батарея имеет емкость 105,2 кВтч. Ее можно заряжать от трехфазной розетки переменного тока мощностью 11 кВт, а также от скоростного терминала постоянного тока мощностью до 200 кВт. В последнем случае на зарядку батареи с 10% до 80% нужно всего 35 минут.

С таким арсеналом iX M60 способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,8 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. При этом запас хода достигает 566 км.

BMW iX M60 отличается от других версий модели усиленной пневматической подвеской с адаптивными амортизаторами, более эффективными тормозами с синими суппортами, а также собственными настройками всех электронных систем. В стандартной комплектации на автомобиле установлены 21-дюймовые диски, но за дополнительную плату можно установить 22-дюймовые.

Производство BMW iX M60 будет организовано в немецком Дингольфингене, где уже собирают другие электромобили марки. У дилеров новинка ожидается в июне нынешнего года.

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