Эпатажный BMW Concept XM показали во всей красе

Сергей Иванов
Новости
3 минуты
1,4 т.
Эпатажный BMW Concept XM показали во всей красе

Подразделение BMW M представило концепт Concept XM. Он является прообразом нового самого мощного автомобиля в истории компании. Серийное производство приурочено к 50-летнему юбилею подразделения М.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Премьера концепта состоится на выставке Art Basel 2021 в Майами-Бич.

Кроссовер BMW XM выйдет на рынок к концу 2022 года и станет знаковой моделью для компании. Его появление приурочено к празднованию 50-летния подразделения М. Серийный BMW XM станет второй уникальной моделью подразделения M после культового суперкара BMW M1, который выпустили лимитированным тиражом в 1978-81 годах.

Видео дня
XM будет доступен исключительно в виде гибрида PHEV

Еще одним важным аспектом новинки является его силовой агрегат. XM будет доступен исключительно в виде гибрида PHEV и не получит аналогов в модельном ряду BMW. Новая силовая установка M Hybrid включает двигатель V8 и мощный электромотор. Суммарная отдача такого тандема достигает 750 л.с. и 1000 Нм. При этом исключительно на электротяге BMW Concept XM способен преодолевать до 80 км.

Концепт построен на той же платформе, которую используют на моделях X5, X6 и X7, но имеет полностью оригинальный кузов

Концепт построен на той же платформе, которую используют на моделях X5, X6 и X7, но имеет полностью оригинальный кузов. Дизайн новинки обладает целым рядом отличительных особенностей. Например, переднюю часть кроссовера "украшают" гипертрофированные восьмиугольные "ноздри" облицовки радиатора.

Переднюю часть кроссовера "украшают" гипертрофированные восьмиугольные "ноздри" облицовки радиатора

Светотехника разделена на две составляющие – сверху расположены тонкие ходовые огни, основные фары "спрятаны" под тонированными стеклами ниже. Дополняют образ гиганта дополнительные светодиодные прожекторы над лобовым стеклом и 23-дюймовые колесные диски с причудливым орнаментом.

Сзади автомобиль выглядит не менее необычно за счет вычурных форм крыльев, тонких светодиодных фонарей, массивного диффузора и квартета трапециевидных хромированных патрубков выхлопной системы.

Сзади автомобиль выглядит не менее необычно

В интерьере также доминирует эклектика – передняя часть салона получила кожаную отделку и вставки из полированного алюминия.

Экраны шкалы приборов и инфо-развлекательной системы, объединенные в едином корпусе, перекочевали с "электричек" BMW iX и i4

Сзади установлен диван с комбинированными вставками из ткани и кожи. Экраны шкалы приборов и инфо-развлекательной системы, объединенные в едином корпусе, перекочевали с "электричек" BMW iX и i4.

Сзади установлен диван с комбинированными вставками из ткани и кожи

Производство серийной модели BMW XM будет организовано в конце будущего года на заводе BMW Group в американском Спартанбурге, где выпускаются кроссоверы семейства Х.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания BMW готовит "заряженный" кроссовер X1.

ГерманияНовости автомираBMWгибридавтоновостикроссовер