Эпатажный BMW Concept XM показали во всей красе

Подразделение BMW M представило концепт Concept XM. Он является прообразом нового самого мощного автомобиля в истории компании. Серийное производство приурочено к 50-летнему юбилею подразделения М.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Премьера концепта состоится на выставке Art Basel 2021 в Майами-Бич.

Кроссовер BMW XM выйдет на рынок к концу 2022 года и станет знаковой моделью для компании. Его появление приурочено к празднованию 50-летния подразделения М. Серийный BMW XM станет второй уникальной моделью подразделения M после культового суперкара BMW M1, который выпустили лимитированным тиражом в 1978-81 годах.

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Еще одним важным аспектом новинки является его силовой агрегат. XM будет доступен исключительно в виде гибрида PHEV и не получит аналогов в модельном ряду BMW. Новая силовая установка M Hybrid включает двигатель V8 и мощный электромотор. Суммарная отдача такого тандема достигает 750 л.с. и 1000 Нм. При этом исключительно на электротяге BMW Concept XM способен преодолевать до 80 км.

Концепт построен на той же платформе, которую используют на моделях X5, X6 и X7, но имеет полностью оригинальный кузов. Дизайн новинки обладает целым рядом отличительных особенностей. Например, переднюю часть кроссовера "украшают" гипертрофированные восьмиугольные "ноздри" облицовки радиатора.

Светотехника разделена на две составляющие – сверху расположены тонкие ходовые огни, основные фары "спрятаны" под тонированными стеклами ниже. Дополняют образ гиганта дополнительные светодиодные прожекторы над лобовым стеклом и 23-дюймовые колесные диски с причудливым орнаментом.

Сзади автомобиль выглядит не менее необычно за счет вычурных форм крыльев, тонких светодиодных фонарей, массивного диффузора и квартета трапециевидных хромированных патрубков выхлопной системы.

В интерьере также доминирует эклектика – передняя часть салона получила кожаную отделку и вставки из полированного алюминия.

Сзади установлен диван с комбинированными вставками из ткани и кожи. Экраны шкалы приборов и инфо-развлекательной системы, объединенные в едином корпусе, перекочевали с "электричек" BMW iX и i4.

Производство серийной модели BMW XM будет организовано в конце будущего года на заводе BMW Group в американском Спартанбурге, где выпускаются кроссоверы семейства Х.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания BMW готовит "заряженный" кроссовер X1.