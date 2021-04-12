Alibaba покажет в Шанхае свой первый электромобиль

В Шанхае состоится дебют электрического седана Zhiji L7 – первого детища автомобильного бренда Zhiji (IM), созданного совместными усилиями Alibaba Group, SAIC и Zhangjiang Hi-Tech.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. По словам создателей Zhiji L7 способен разгоняться до первой "сотни" менее чем за 4 секунды, имеет функцию автономного управления, а также эффективную систему зарядки.

Ожидается, что L7 отправится в серийное производство уже в начале будущего года. Одной из интересных особенностей модели является индукционную беспроводную зарядку мощностью 11 кВт, которая позволяет за час обеспечить батарею энергией для пробега на расстояние до 80 км.

Для модели будет предусмотрены несколько вариантов батареи. Базовая версия получит АКБ емкостью 93 кВтч, позволяющую преодолевать порядка 615 км. Для топовой модификации будет доступна батарея на 118 кВт, которая обеспечит машине рекордную дальность хода до 1000 км.

Автомобиль получит тяговый электродвигатель мощностью 400 кВт (544 л.с.) и крутящим моментом 700 Нм. Он позволит разгонять седан до 100 км/ч за 3,9 секунды. Обеспечить автономное управление седану помогут 12 камер, лидар, 5 радаров, работающих в миллиметровом диапазоне, а также 12 ультразвуковых радара.

Для L7 будут предусмотрены особые цвета Diana White, Repin Black и Rapheal Tea. В интерьере удачно соединены классические материалы и инновационные технологии. В частности, для отделки используются декоративные панели из шпона ценных сортов деревьев, произрастающих на берегу итальянского озера Комо, а приборная панель имеет огромный 39-дюймовый экран с разрешением 4K.

Больше подробностей о новинке станет известно после презентации на Шанхайском автошоу.

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