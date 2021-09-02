AC Cars анонсировала электрический родстер Ace RS

Британская компания AC Cars расширяет линейку электрических версий своих легендарных родстеров. К уже анонсированным ранее модификациям на базе АС Соbra добавилась AC Ace RS.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Появление новинки станет очередным шагом компании по трансформации модельного ряда с учетом современных требований к экологии.

Элегантный родстер AC Ace RS будет изготовлен лимитированным тиражом. Всего будет построено 37 экземпляров новинки. Напомним, что оригинальная модель AC Ace с бензиновым мотором дебютировала в 1954 году и находилась в производстве 9 лет.

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Автомобиль получил в свое распоряжение электромотор мощностью 230 кВт и крутящим моментом 250-500 Нм. Питание для него обеспечивает батарея емкостью 38 кВтч. Небольшая батарея позволила сохранить массу родстера на уровне 1050 кг. AC Ace RS способен преодолеть без остановки до 200 км, а разгон до "сотни" занимает 5,5 секунд. Электромобиль создан при участии компании Falcon Electric, которая является поставщиком электрических компонентов.

Электромобиль обойдется в солидную сумму от 129500 фунтов (150700 евро). Первые родстеры AC Ace RS отправятся к покупателям в будущем году. Зарезервировать свой экземпляр можно уже сейчас на фирменном сайте компании.

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