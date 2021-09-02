AC Cars анонсировала электрический родстер Ace RS

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Электромобили
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AC Cars анонсировала электрический родстер Ace RS

Британская компания AC Cars расширяет линейку электрических версий своих легендарных родстеров. К уже анонсированным ранее модификациям на базе АС Соbra добавилась AC Ace RS.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Появление новинки станет очередным шагом компании по трансформации модельного ряда с учетом современных требований к экологии.

К уже анонсированным ранее модификациям на базе АС Соbra добавилась AC Ace RS.

Элегантный родстер AC Ace RS будет изготовлен лимитированным тиражом. Всего будет построено 37 экземпляров новинки. Напомним, что оригинальная модель AC Ace с бензиновым мотором дебютировала в 1954 году и находилась в производстве 9 лет.

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Автомобиль получил в свое распоряжение электромотор мощностью 230 кВт и крутящим моментом 250-500 Нм. Питание для него обеспечивает батарея емкостью 38 кВтч. Небольшая батарея позволила сохранить массу родстера на уровне 1050 кг. AC Ace RS способен преодолеть без остановки до 200 км, а разгон до "сотни" занимает 5,5 секунд. Электромобиль создан при участии компании Falcon Electric, которая является поставщиком электрических компонентов.

Первые родстеры AC Ace RS отправятся к покупателям в будущем году

Электромобиль обойдется в солидную сумму от 129500 фунтов (150700 евро). Первые родстеры AC Ace RS отправятся к покупателям в будущем году. Зарезервировать свой экземпляр можно уже сейчас на фирменном сайте компании.

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