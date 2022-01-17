19-летний немец взломал более 25 Tesla в 13 странах мира

Молодой немецкий специалист по ИТ-безопасности обнаружил серьезные недостатки в программном обеспечении автомобилей Tesla Model Y. 19-летний Дэвид Коломбо получил доступ к управлению замками, стеклоподъемниками, фарами и даже двигателю электромобилей.

Об этом он рассказал в своем Twitter. Работу по изучению безопасности программного обеспечения автомобилей Tesla Model Y Дэвид проводил в рамках аудита, заказанного неназванной французской компанией. Коломбо удалось получить доступ к большинству функций машин, а также данные о владельцах и их активности.

"Это было безумием, когда я это обнаружил", — рассказывает Коломбо. "Я мог видеть, как владельцы покупают продукты или едут на работу, и я знал, что смогу контролировать некоторые функции их автомобилей".

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So, I now have full remote control of over 20 Tesla’s in 10 countries and there seems to be no way to find the owners and report it to them… — David Colombo (@david_colombo_) January 10, 2022

Стоит отметить, что программное обеспечение с уязвимостью не является частью собственной инфраструктуры Tesla, это продукт сторонней компании, которая пока еще не сумела решить проблему.

Теперь Коломбо пытается связаться с владельцами автомобилей, чтобы предупредить их об угрозе. Чтобы убедить одного из них в серьезности происходящего, специалисту пришлось заставить Tesla посигналить.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Tesla провела отзыв полмиллиона своих машин для устранения проблем с камерой заднего вида и фиксатором капота.