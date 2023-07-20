Эксперты назвали доступные авто, которых лучше избегать

В сегменте доступных автомобилей широкий выбор моделей. Среди них есть те, которых стоит избегать, чтобы не разочароваться в покупке. Этот список поможет сориентироваться и сделать правильный выбор.

Видео дня

Эксперты из WhatCar протестировали множество разных моделей в сегментах доступных хэтчбеков и кроссоверов. Вывод простой: фактически за одни и те же деньги можно приобрести более и менее удачные машины. Важно сразу определиться, от каких моделей лучше отказаться.

Какие автомобили не стоит покупать:

Citroën C3;

MG3;

Ford Ecosport;

Jeep Renegade.

Citroën C3 похвалили за оригинальный дизайн. Однако среди недостатков отметили плохую управляемость и ограниченную практичность.

Китайский хэтчбек MG3, который продают под британским брендом, оснащен слабым двигателем. Еще один недостаток – удручающая безопасность.

Ford Ecosport в большей степени не любят за недостаточную практичность. Тем более, что у Ford есть Puma – более совершенный компактный кроссовер. Качество хода Ecosport экспертам тоже не нравится.

Jeep Renegade – вместительный и хорошо ведет себя на бездорожье. Но высоковатая цена и расход топлива – это минусы.

OBOZREVATEL уже рассказывал о надежных моделях Kia и Hyundai. Все они доступны и практичны.