Доступный кроссовер Kia показали в особом исполнении

Доступный кроссовер Kia Sportage, который пользуется высоким спросом во всем мире, показали в особом исполнении 30th Edition. Модификация приурочена к 30-летию модели.

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Kia Sportage появился в 1993 году. За три десятилетия автомобиль разошелся тиражом более шести миллионов экземпляров по всему миру. Подробности юбилейной серии сообщает Motor1.

Новый Kia Sportage 30th Edition выкрашен в черный цвет кузова с особым сатиновым покрытием, которое приглушает блики и создает мягкие переливы света на поверхности. Акценты также выкрашены в черный – решетка, зеркала, рейлинги и декор.

Колеса также выполнены в темном цвете, предлагается выбор между 18 и 19 дюймами. В салоне компания решила продолжить черную тему. Однако отделка сочетается с темно-зеленой обивкой кресел. По интерьеру "разбросаны" памятные логотипы 30th Edition.

Особый кроссовер Kia готовится к выходу на рынок. По предварительной информации, пока купить машину можно будет только в Южной Корее.

Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказывал о самом дешевом кроссовере Hyundai, который удивил своей низкой ценой. Покупателям это понравилось – за новинкой выстроилась длинная очередь.