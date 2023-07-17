Доступный как смартфон: первый электрокар Xiaomi порадовал ценой

Новый Xiaomi MS11 – первый электромобиль известного китайского производителя потребительской электроники. В доступности новинку можно сравнить со знаменитыми смартфонами Xiaomi.

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Цена Xiaomi Modena (ожидаемое коммерческое название) в базовой версии – 36 500 долларов. Стоимость приятно удивляет на фоне конкурентов, которые могут обойтись в 1,5-2 раза дороже. В числе таковых – Tesla Model 3. Деталями о китайском электромобиле поделились CarNewsChina.

Самый дешевый вариант автомобиля получит батарею BYD неназванной емкости. Запас хода неизвестен, однако топовый вариант с блоком емкостью 101 кВтч обеспечит дальность хода 800 км. Также предложат вариант на 600 км.

Дизайн седана сделали очень современным и элегантным. Линии плавные, а поверхности гладкие. Такая внешность позволит модели оставаться актуальной несколько лет.

Ранее Xiaomi принимала участие в разработке электрокаров. Но это всегда было в рамках коллаборации с разными автомобилестроительными брендами и стартапами. Теперь же на рынок готовят выход модели под собственным именем. Производство Xiaomi Modena наладят в начале 2024 года.

OBOZREVATEL ранее показывал новый внедорожник из Китая, который получился вполне доступным. При этом модель составит конкуренцию легендарному Toyota Land Cruiser Prado.