Дешевый аналог Toyota Prado показали на первых фото

Китайский внедорожник Haval Dargo готовится к обновлению. Модель 2024 года впервые показали на фото. Автомобиль известен как дешевая альтернатива Toyota Land Cruiser Prado.

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Изображения появились на сайте Autohome. Кузов модели не изменился, но на фото Haval Dargo 2024 видно, что много изменений произошло в передней части. Появилась увеличенная решетка и новый бампер.

Бампер заменили и сзади, немного изменили рисунок фонарей. Обновление сопроводили стильными колесными дисками и новыми цветами кузова.

Бензиновый турбированный двигатель объемом 2 л станет мощнее и будет выдавать 238 л.с. (385 Нм крутящего момента). В оснащении – роботизированная КПП с двумя сцеплениями на 7 ступеней и понижающая передача. Привод, разумеется, полный.

На данный момент цена Haval Dargo – около $30 000. После обновления подорожание не ожидается. Это намного дешевле Toyota Prado, который стоит от $50 000.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о невероятном внедорожнике, который умелец создал своими руками. Выглядит транспортное средство необычно, да и себестоимость – около 500 долларов.