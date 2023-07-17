Дешевая Toyota Corolla порадовала низким расходом топлива

Toyota Corolla получила экономичную версию Levin с гибридной силовой установкой и низким расходом топлива. При этом автомобиль получился дешевым – от 20 800 долларов.

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По информации Mydrivers, в движение автомобиль приводит бензиновый двигатель объемом 2 л. Также в составе силовой установки – электромеханический вариатор eCVT и тяговая батарея повышенной емкости.

Такая Toyota Levin 2023 модельного года расходует всего 4 л/100 км в комбинированном режиме. Внешне от хорошо знакомой нам Corolla новый Levin отличается оформлением передней части с измененным бампером и другими фарами.

Также у автомобиля собственная палитра цветов кузова и набор колесных дисков. В оснащение вошли адаптивный круиз-контроль наряду с другими ассистентами движения и системами активной помощи водителю, информационно-развлекательный комплекс с 10,25-дюймовым монитором и цифровой щиток приборов диагональю 12,3 дюймов.

Производить гибридную Toyota по доступной цене будут в Китае на совместном предприятии с местной компанией GAC.

Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказывал о самой мощной в истории модели Toyota, которую японский автопроизводитель готовит к дебюту. Разработкой занимаются совместно с BMW.