Чтобы избежать неожиданных сюрпризов: зимние советы для владельцев дизельных авто

Зимой дизельные авто нуждаются в большем внимании, ведь низкие температуры иногда становятся причиной неполадок при запуске двигателя. Если теплая погода может пойти на компромиссы с качеством дизельного топлива или несвоевременно замененным топливным фильтром, то зимние морозы способны обнаружить то, что раньше "прощал" вам автомобиль.

Чтобы избежать неожиданных сюрпризов и обеспечить бесперебойную работу автомобиля, мы обратились к экспертам компании WOG за рекомендациями.

Заправляйте автомобиль только качественным зимним дизельным горючим. Если на улице температура опустилась до -15 ° -17 ° C, не спешите сразу заводить автомобиль. Сначала включите зажигание, не запуская двигатель, чтобы произошел прогрев свечей. После этого автомобиль заведется легче. Важно обращать внимание на показатель "как чувствуется температура", поскольку с ветром реальная температура может достигать -19°C, а то и до -21°C! Именно в такие моменты стоит задуматься об Арктическом дизеле, ведь большинство времени ваш автомобиль находится на холоде, а мельчайший недостаток в топливной системе может стать причиной поломки.

Не рискуйте – позаботьтесь о своем авто и подготовьте его к суровым зимним условиям! Сеть WOG доставляет в Украину финский Арктический дизель уже второй год. Арктическое дизельное топливо Mustang+ выдерживает до -40°С и обеспечивает надежность запуска авто, а морозостойкость проверена "февральской" зимой. Перед тем как попасть на украинские АЗК, каждая партия Арктического дизельного горючего Mustang+ проходит многоуровневый контроль, полностью гарантирующий соответствие стандартам и высокое качество. Отбор проб и проверка горючего осуществляется на всех этапах снабжения, начиная от нефтебазы и заканчивая АЗК. А если морозы резко отступят, автомобиль будет без проблем работать на Арктическом дизеле даже при резком переходе с минуса на плюс.

Проверяйте аккумулятор и электрооборудование: морозы могут быстро разрядить слабую автомобильную батарею, поэтому важно контролировать ее состояние перед наступлением холодов. Если авто долгое время не выезжало (от 10 дней и больше), аккумулятор теряет значительную часть заряда и саморазряжается. Срок службы аккумулятора зависит от многих факторов и обычно это от 3 до 5 лет. Заменяйте топливный фильтр в соответствии с регламентами ТО вашего автомобиля и проверяйте его перед наступлением холодов. Засоренный фильтр затрудняет подачу топлива и может привести к остановке двигателя.

Топливный бак держите полным: в холодное время года перепады температуры могут привести к образованию конденсата в полупустом баке автомобиля, который впоследствии попадает в топливо в виде воды. Поскольку вода тяжелее дизеля, она опускается на дно, и в случае попадания в фильтр может замерзнуть, заблокировав подачу горючего к двигателю.

Четкая видимость с водительского сиденья еще один важный аспект безопасности на дороге. Не рекомендуется разбавлять омыватель водой, так как это может привести к повреждению системы омывателя. Премиальная формула омывателя от WOG эффективно работает даже при -30°С, очищая из ветрового стекла и оптических приборов машины снег, лед, остатки солей, жировые пятна и другие загрязнения.

Не забывайте, независимо от технического состояния вашего автомобиля, в нем всегда должны быть фонарик, скребок со щеткой для уборки снега, тросик, провода для внешнего запуска, лопата на случай сильного снегопада и знак аварийной остановки. Эти предметы помогут вам не только при проблемах с автомобилем, но и при чрезвычайной ситуации на дороге.