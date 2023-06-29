Что нужно делать после ДТП: нюансы, о которых не написано в ПДД

От попадания в дорожно-транспортное происшествие не застрахован ни один, даже самый аккуратный водитель. Поэтому следует изучить и помнить алгоритм действий, что делать, если вы попали в ДТП.

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OBOZREVATEL рассказывает, как поступать в таком случае. Самое главное, сначала убедиться, что вы целы и в безопасности, и постараться взять под контроль эмоции. Далее действия можно расписать поэтапно следующим образом.

Установите знак аварийной остановки

Сразу после ДТП отметьте место аварии соответствующим образом. И ни в коем случае не сдвигайте транспортные средства с места. Далее можно приступать ко всем необходимым действиям.

Убедитесь, нет ли в ДТП пострадавших

От того, пострадали ли люди во время аварии, зависит, как будет отвечать виновник перед законом. Если есть пострадавшие, это предусматривает уголовную ответственность. Также в таком случае обязательно нужно вызвать скорую. При необходимости вызывают также полицию.

Вызовите адвоката, аварийного комиссара или кого-нибудь из знакомых

По возможности сразу после аварии позвоните по телефону и попросите приехать на место происшествия кого-то из друзей или родных. Еще лучше будет вызвать адвоката или аварийного комиссара – они помогут квалифицированно собрать все необходимые сведения и проинструктируют относительно дальнейших действий. В идеале ваш помощник должен приехать раньше полиции – в таком случае он или она может выступить свидетелем с вашей стороны.

Заполните бланк сообщения о ДТП

Документ следует оформить вместе с другими участниками аварии. Он позволит пострадавшей стороне получить возмещение страховой. Обратиться за возмещением нужно в течение 15 дней с момента ДТП и предоставить весь необходимый пакет документов. Виновник происшествия должен сообщить контакты своей страховой компании всем пострадавшим, а пострадавшие – собрать соответствующие бумаги и предоставить их страховщику.

По системе обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств в перечень документов на возмещение входят:

паспорт;

свидетельство о регистрации автомобиля;

ксерокопии протокола, который должны составить сотрудники полиции;

при необходимости – доверенность на представление интересов, если получателя ущерба представляет другое лицо.

Если вы используете страхование КАСКО, пакет документов будет несколько иным:

паспорт;

полис КАСКО;

доверенность на другое лицо (при необходимости);

справка, вызданная сотрудниками полиции;

копия протокола о ДТП;

свидетельство о регистрации транспортного средства и его технический паспорт;

удостоверение водителя.

Подробно зафиксируйте ДТП

Чем подробнее будет описание места аварии, тем лучше. Это пригодится и для страховой, и для суда. Так от сотрудников полиции нужно требовать следующие бумаги:

протокол об осмотре места ДТП;

протокол состояния транспортных средств;

схема ДТП;

свидетельства участников и свидетелей аварии.

С правоохранителей можно требовать максимально подробного описания всех деталей и обстоятельств. Также необходимо в полном объеме предоставить все сведения, о которых попросят полицейские.

А некоторые сведения водитель может собрать до приезда полиции сам. Причем лучше всего это сделать в первые минуты. К примеру:

сфотографировать с нескольких ракурсов, а еще лучше снять на видео место аварии и общую обстановку на месте ДТП;

измерить, сфотографировать и схематически зарисовать длину тормозных путей, расстояние автомобиля от дорожного полотна;

найти и самостоятельно опросить свидетелей, зафиксировав их слова на видео, им можно предложить денежное вознаграждение – это законно, записать их контактные данные;

зафиксировать на видео показания всех участников ДТП;

зафиксировать местоположение ближайших камер видеонаблюдения;

тщательно осмотреть автомобиль виновника аварии и зафиксировать какие-либо дефекты (неработающие стоп-сигналы или другие неполадки, которые могут стать причиной ДТП) – о них потом сообщить полицейским.

Все составленные сотрудниками полиции документы нужно перечитать прямо на месте. При наличии замечаний записать их тоже.

Пройдите проверку на опьянение

Полиция может не проводить тесты при легком ДТП, но справку об отсутствии алкогольного или наркотического опьянения все же лучше будет получить. Требуйте того же другого участника аварии. В случае отказа требуйте от полицейских зафиксировать это в протоколе. Также они должны зафиксировать наличие внешних признаков опьянения, таких как нарушение координации движений и речи, запах алкоголя и т.д.

Не вступайте в конфликт с полицейскими

Все ваши замечания к действиям полиции лучше заносить в протокол, а не обсуждать это в грубой форме. Задокументированные замечания имеют юридическую силу и могут быть использованы в суде. А вот агрессия в сторону правоохранителей при определенных обстоятельствах сама является правонарушением и предусматривает наказание. Если вас что-то не устраивает, вы вправе снимать работу полицейских на видео. Оно станет доказательством, если вы решите оспорить их действия в судебном порядке.

Напишите объяснение

Сотрудники полиции по процедуре предлагают всем участникам аварии написать объяснения. Сделайте это как можно более подробно, но простыми и понятными фразами. Хорошо обдумайте все, что вы будете писать в этом документе. Все формулировки должны трактоваться однозначно.

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