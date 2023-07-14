Что делать, если ваше авто затонуло: как быстро спастись из-под воды

Падение в автомобиле в воду – не самый частый инцидент. Но все же он встречается достаточно часто, чтобы по крайней мере изучить алгоритм действий на такой случай. Так, между 2004 и 2007 годами в США произошло 384 таких ситуации, в которых погибли люди.

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Экспертов по безопасности беспокоит количество непроверенной и откровенно опасной информации о спасении из тонущего автомобиля, которая распространяется в интернете. Поэтому издание IFL Science решило рассказать о научно обоснованном способе выбраться.

Первый совет – ни в коем случае нельзя разбивать окно, ждать, пока выровняется давление и открывать дверь. Этот способ абсолютно неправильный и смертельно опасный.

Как действовать, если вы находитесь в тонущей машине

Во-первых, вам нужно оценить воду, в которую вы упали. Если вы оказались в паводковой воде, которая не сможет наполнить салон авто, лучше оставайтесь внутри и ждите помощи. Выбирайтесь самостоятельно, если вы точно знаете, что хорошо видите дно и сможете добраться до безопасного места.

Однако, если автомобиль постепенно погружается под воду, ситуация значительно опаснее и потребует от вас определенных действий. Ведь в какой-то момент вода полностью затопит салон и перекроет доступ кислорода.

Не удивляйтесь, если подушки безопасности сработают. Это точно произойдет, если автомобиль при падении ударится на скорости воду – автоматика зафиксирует удар и сработают предохранительные механизмы. Немедленно отстегните или отрежьте ремень безопасности и ремни безопасности пассажиров.

Если машина остается на плаву, помните – это ненадолго, он вскоре утонет, так что не медлите и постарайтесь как можно скорее выбраться наружу. Электрические стеклоподъемники в такой ситуации, по всей вероятности, все еще будут работать в течение какого-то короткого времени, а окна с ручным управлением все еще можно будет опустить, поэтому постарайтесь помочь пассажирам выбраться через них.

Не пытайтесь при этом открывать дверь. Во-первых, под давлением воды сделать это будет очень сложно и открывание может отнять слишком много времени, во-вторых, после этого вода моментально наполнит салон и авто затонет.

Как выбраться из машины, оказавшейся под водой

Если произойдет худшее, и вы окажетесь в полностью затопленной машине, время имеет решающее значение. Не сидите и не ждите, пока машина заполнится и давление выровняется – вероятность того, что вы утонете раньше, чем это произойдет, слишком велика.

Вместо этого как можно быстрее выполните три спасательных действия:

отстегните или отрежьте ремни безопасности;

откройте или разбейте окна;

первыми освободите детей.

Попытайтесь разбить окно чем-то острым или подголовниками, сняв их и ударив металлическими штырями по окну. Не пытайтесь ударить по лобовому стеклу, поскольку оно укреплено и вы будете разбивать его слишком долго. Разбейте окно водителя или одно из окон пассажира. Через него выбирайтесь и плывите на поверхность.

Если ничего не помогает и вы не можете разбить окно, единственным вариантом может быть открытие двери. А это может оказаться весьма проблематичным, когда автомобиль полностью находится под водой и она давит снаружи. Поэтому ожидание выравнивания давления здесь в целом может быть лучшим шансом, но время все равно играет против вас.

Когда вода начнет заливать салон, постарайтесь сохранять спокойствие. Последняя порция воздуха может найтись в задней части салона, поскольку большинство автомобилей тонут передней частью вниз.

Полное заполнение водой автомобиля займет около одной-двух минут, после чего вы должны попытаться открыть дверь, при необходимости выбив ее ногами. Это крайний вариант, который часто занимает слишком много времени, поэтому используйте этот метод только когда больше ничего не помогает.

Ранее OBOZREVATEL публиковал пошаговую инструкцию, что делать, если машину залило во время непогоды.

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