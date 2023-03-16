Что делать, если не заводится авто: секрет механика

Застрявшая на дороге машина, которая не заводится – серьезная неприятность. А причин тому может быть немало. Профессиональные механики утверждают, что во многих случаях причину можно установить по побочным признакам и исправить проблему самостоятельно.

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Издание Sante Plus собрало список таких поломок. И с помощью специалиста рассказало, как можно завести автомобиль, чтобы доехать, хотя бы до автосервиса.

Проблемы с запуском: машина щелкает, но не заводится

Если автомобиль издает свои типичные щелчки, но при этом не может завестись, это означает, что причиной неисправности может быть слабый аккумулятор, загрязненные его клеммы, изношенный стартер или топливный насос. Вот что с этим можно поделать.

Если приборная панель горит – прокрутите ключ зажигания

Если панель приборов светится, но завестись авто все равно не может, это значит, что в аккумуляторе осталось совсем мало заряда, или он совсем разрядился. Чтобы немного "взбодрить" его, можно использовать трюк с ключом зажигания. Поверните ключ в исходное положение примерно 10 раз подряд. Остановитесь и подождите пять минут. Двигатель можно пробовать завести снова.

Аккумулятор в порядке, проверьте его клеммы

Еще одна причина проблем с аккумулятором может заключаться в том, что его клеммы загрязнились и не обеспечивают необходимый контакт. Их можно снять и встряхнуть или ими постучать друг о друга. После этого следует попытаться завестись снова.

Постучите по стартеру

Если у вас есть доступ к стартеру, его тоже можно осторожно простучать чем-нибудь тяжелым. Иногда его электроконтакты заедают, в таком случае их можно разблокировать постукиванием.

Если при повороте ключа ничего не происходит

Если автомобиль не заводится и не издает никаких звуков при повороте ключа, удерживайте ногу на педали тормоза и переведите рычаг механической коробки в нейтральное положение. После этого попытайтесь уехать. При необходимости повторите попытку несколько раз. Перемещение рычага переключения передач на нейтралку иногда помогает восстановить проходимость электрического тока внутри селектора.

"Оживите" топливный насос

Иногда проблемы с запуском может вызвать топливный насос. Чтобы привести его в чувство, попробуйте несколько раз ударить по дну топливного бака и после этого завести машину.

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