Бюджетный кроссовер ЗАЗ: в сети показали оригинальную модель

В сети вновь всплыли фото бюджетного кроссовера ЗАЗ Таврия, который планировали производить в Украине. Автомобиль должен был стать универсальной машиной, которая одинаково хорошо справляется с ровными дорогами и бездорожьем.

Видео дня

Время от времени в сети возвращаются к обсуждению интересной машины. OBOZREVATEL рассказывает о модели, которая так и не стала серийной. Кроссовер построен на базе известной в Украине модели – ЗАЗ Таврия.

Однако конструкторы сильно модернизировали конструкцию трехдверного хэтчбека. Крышу в задней части срезали вместе с дверцей багажника. В итоге получился компактный пикап.

Кресел в салоне осталось только два. За кабиной установили дуги силового каркаса. На арках над колесами появились пластиковые накладки. А клиренс заметно увеличили, чтобы справляться и с плохими дорогами, и с тяжелыми покрытиями в загородной местности.

К сожалению, прототип подготовили в единственном экземпляре. В продажу машина так и не поступила. Новая Таврия в свое время стоила менее 5000 долларов. Кроссовер на ее основе по цене $7000-8000 наверняка пользовался бы спросом.

OBOZREVATEL ранее сообщал о самом дешевом кроссовере Hyundai. За машиной образовалась длинная очередь.