Maxus выходит на новый уровень: официальный импортер РСА Украина расширяет горизонты электромобильности

Партнерский материал

Бренд электрокаров MAXUS, принадлежащий компании SAIC Motor, начинает новый этап развития на рынке Украины. Этому предшествовали уже весомые достижения: в феврале 2024-го был запущен первый официальный дилер бренда в Украине, а с начала 2025 года официальным импортером MAXUS стало ООО "РСА Украина".

Maxus, как часть SAIC Motor – одного из десяти крупнейших автопроизводителей мира, уже работает в 42 странах и производит 7,5 миллиона автомобилей ежегодно. В Украине бренд направляет свои усилия на развитие электрической мобильности, предоставляя современные, экологические и экономически выгодные решения для бизнеса и государственных учреждений.

Несмотря на сложные экономические условия и вызовы войны, компания не только открыла официальное представительство, но и активно строит партнерские отношения с местными компаниями и потребителями. Евгения Смирнова, директор ООО "РСА Украина", официального импортера бренда MAXUS, отмечает: "Мы работаем в Украине и продолжаем развивать бренд MAXUS даже в сложных условиях. Мы верим в Украину и украинский бизнес. Спрос на электрический транспорт растет, и мы готовы отвечать на вызовы, стоящие перед рынком. Мы видим, как украинские компании все активнее переходят на электромобили, и это свидетельствует о зрелости потребителя и готовности к энергоэффективному и устойчивому бизнесу. В фокусе нашей стратегии – поддержка развития электромобильной инфраструктуры, сотрудничество с надежными партнерами и обеспечение стабильного сервиса по всей стране. Наша команда сосредоточена на развитии рынка электрического коммерческого транспорта и расширении партнерской сети".

Автомобили MAXUS оснащены передовыми электрическими системами, которые позволяют снижать выбросы CO2 и значительно сокращать расходы на эксплуатацию. Безопасность является основой продукта для бренда, а не просто дополнительной функцией. Каждый автомобиль MAXUS интегрирован с интеллектуальными системами помощи водителю, обеспечивающими высокую стабильность и поддержку в критических ситуациях – как для коротких, так и для длительных поездок. За постоянные усовершенствования системы безопасности MAXUS получил европейский сертификат Euro NCAP – программы, которая уже более 25 лет оценивает безопасность автомобилей.

Благодаря инвестициям в электрические технологии MAXUS продолжает интегрировать инновационные решения, в частности гибкие варианты зарядки и усовершенствованные аккумуляторы, обеспечивающие долговременную автономность. Таким образом бренд планирует занять на украинском рынке нишу самого безопасного и эффективного электротранспорта.

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О "РСА Украина":

"РСА Украина" является официальным импортером электрического коммерческого транспорта на территории Украины. Компания работает в тесной интеграции с европейской сетью RSA, официальным дистрибьютором MAXUS в странах ЕС и Скандинавии. Это сотрудничество гарантирует высокое качество и соответствие сертификатам ЕС для всех продуктов, а также прозрачность взаимодействия с партнерами. "РСА Украина" предоставляет полную сервисную поддержку и обеспечивает сопровождение на всех этапах – от продажи до послегарантийного обслуживания.