Британский Morgan провел 'апгрейд' классических родстеров

Британская компания Morgan, знаменитая своими родстерами в стиле ретро, провела обновление двух своих моделей. Они получили новые стандартные и дополнительные опции.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Компания известна своим консервативным подходом к созданию автомобилей. Благодаря этому очередь желающих приобрести стильные родстеры этой марки выстроилась на несколько лет вперед и регулярно пополняется новыми клиентами. Но время неумолимо диктует свои законы и даже в Morgan происходят пусть незначительные, но постоянные изменения (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Главным отличием машин 2022 модельного года стал совершенно новый дизайн капота, позволивший снизить уровень шума. Также автомобили получили новую фирменную эмблему.

В качестве опции можно заказать облицовку радиатора черного цвета, а также активную выхлопную систему с полированными или черными патрубками.

Для моделей подготовили новые сидения Comfort и Comfort Plus (опция для PlusFour). В обоих случаях они имеют улучшенную эргономическую форму и регулируемую поясничную поддержку.

Также Morgan PlusFour и PlusSix получили новую подсветку интерьера с двумя светодиодными фонарями в задней части салона, запираемый отсек для мелкого багажа, функцию "консьержа", которая сохраняет внешнее освещение в течение 30 секунд после выключения зажигания, а также 2 USB-порта на приборной панели.

Руководитель Morgan Motor Company Стив Моррис утверждает, что изменения выполнены с учетом пожеланий клиентов: "Отзывы покупателей моделей PlusFour и PlusSix, представленных соответственно в 2020 и 2019 годах, тщательно собираются нашей командой инженеров. В результате мы подготовили пакет обновлений для машин 2022 модельного года, который позволить повысить удобство и обеспечит большее удовольствие от вождения".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Morgan занялась производством джина.