Автомобильный аккумулятор может работать дольше: вот что нужно делать водителям

Аккумуляторы выполняют много функций в транспортных средствах, в частности, обеспечивают энергию, необходимую для запуска вашего автомобиля. Очень важно следить за уровнем заряда батареи.

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В последнее время, с подорожанием бензина, возрос и общий уровень расходов, связанных с автомобилем. Несколько лайфхаков могут продлить срок службы аккумулятора. Подробности рассказало издании Lifehacker.

Избегайте частых коротких поездок

Запуск автомобиля – это нагрузка на аккумулятор. При движении двигатель заряжает аккумулятор.

Однако если вы часто едете в короткие поездки, аккумулятор каждый раз нагружается, но не работает достаточно долго, чтобы его можно было зарядить.

Ежедневные частые короткие поездки сократят срок службы аккумулятора.

Проверьте свет и дверь

Возьмите привычку каждый раз проверять, что все освещение в автомобиле выключено, когда вы завершили поездку.

Также убедитесь чтобы все двери, багажник и бардачок были закрыты. Это полезно не только из соображений безопасности. Если оставить любую из этих дверей открытыми, обычно включается внутреннее освещение, которое может разрядить батарею.

Старайтесь избегать экстремальных температур

Аккумуляторы не любят, когда на улице слишком жарко или очень холодно, поэтому при возможности припаркуйте авто в местах с меньшими колебаниями температуры. Например, отапливаемом в гараже зимой или в тени летом. Это может помочь аккумулятору работать дольше.

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