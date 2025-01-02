'Зло не будет наказано и прощено': эксперт спрогнозировал, что изменится для Украины в 2025 году

Если Запад согласится на условия, которые для окончания войны против Украины поставил кремлевский диктатор Владимир Путин, то "это будет не только поражением Украины – это будет поражением главы США Дональда Трампа, всего мира, того, что мы называем цивилизацией". Ведь Москва требует, чтобы ее неспровоцированное полномасштабное вторжение в суверенную независимую страну осталось полностью безнаказанным.

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Ситуацию прокомментировал для OBOZ.Talk политолог Виктор Бобыренко. По его мнению, мир сейчас изменился в сторону Realpolitik – это когда "доминируют не принципы в политике, а подстраивание под ситуацию".

"План Трампа прост – заморозить конфликт, возможно и за счет Украины. Просто заморозить. И я думаю, что украинская сторона на этот вариант согласится. Потому что у них есть рычаги влияния на [Владимира] Зеленского Офис президента", – предположил эксперт.

Он указал: это не выход на границы 1991 года и не та победа, которой хотело бы большинство украинцев. Запад нам даже не предлагает такого варианта, а хочет просто "перестать стрелять" и перевести конфликт какую-то дипломатическую плоскость.

"Но давайте будем взрослыми, дипломатическим путем ни Донбасс, ни Крым мы не вернем... Де-юре мы будем рисовать Крым в цвете Украины, но де-факто будет все по-другому", – считает политолог.

В пример он привел две Кореи, Южную и Северную; Фолклендские острова и конфликт между Великобританией и Аргентиной; Кипр, где северную часть острова оккупировала Турция (кстати, страна НАТО).

То есть исторические прецеденты были, и нам такой прецедент и навязывают. Трамп делает это агрессивно, прямо, а европейцы – в кулуарах.

"Но самая большая проблема... что всем политикам надо говорить, что "стоп, окей, если заморозить конфликт, то зло не будет наказано"... Основной принцип международного права, что агрессор, нарушивший границы, посягавший на часть территории или на всю территорию другой страны, должен быть непременно наказан", – указал Бобыренко.

Но Украине не просто хотят заморозить конфликт. Путин еще и требует, чтобы Киев не принимали в НАТО, и "в кулуарах выставляет еще два условия, о которых говорят мало". Это снятие санкций и возврат активов.

"То есть зло не только не будет наказано, но и будет прощено", – возмутился эксперт.

Он сказал, что Путин уже изменил мир и он "уже не станет другим". Есть риск, что другие диктаторы поймут: если ты не просто агрессор, а агрессор с атомной бомбой, то тебе можно все.

Как писал OBOZ.UA, для начала реальных переговоров со страной-агрессором РФ Украине нужны действенные гарантии безопасности, поскольку при нынешнем уровне поддержки от Запада невозможно достичь полной деоккупации территорий. Также необходимо давление на Москву, в частности, в форме санкций, заявил директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.

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