Итальянский журнал посвятил обложку супругам, которые вместе уже 80 лет. Трогательные фото

Еженедельный итальянский журнал Vanity Fair выпустил один из своих февральских номеров со специальным выпуском ко Дню святого Валентина, посвятив его поколению, символизирующему любовь, которая побеждает все.

Обложку от 10 февраля украсила фотография поцелуя супругов Марко (102 года) и Марисы (101 год), которые вместе уже 80 лет. Таким образом издание решило подчеркнуть красоту старости и любви, говориться на сайте журнала (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Перед праздником влюбленных в редакции мы спрашивали себя, как рассказать о любви во время пандемии COVID-19. В этом году тоже особенный юбилей – 20 лет назад на экраны кинотеатров вышла картина "Последний поцелуй" (L'ultimo bacio, итальянский трагикомический фильм режиссера Габриэле Муччино, 2001 года. – Ред.), потрясший всю страну. Поэтому подумали о том, чтобы представить себе первый поцелуй, который мы все подарим друг другу, когда вирус оставит нас", – написал в колонке от редакции режиссер Симоне Маркетти.

По его словам, главным посылом, который работающие над номером хотели донести обложкой, стали привязанность, сила и нежность поколения, которое видело и пережило многое. К примеру, войну, боль, страх, реконструкцию Италии, "пот завоеваний, слезы поражений".

"Все, чтобы, наконец, столкнуться с самым трусливым врагом: вирусом, у которого даже не хватает смелости быть замеченным", – отметил Маркетти.

Отмечается, что идеальным для такой обложки журнала стал поцелуем главных ее героев – 101-летней Марисы Страделлы и 102-летнего Марко Раззини, которые любили друг друга 80 лет.

Они познакомились в Милане в годы Второй мировой войны. Их любовь пережила не только ужасы военного времени, но и удерживание Марко в заключении в России. Более трех лет он считался без вести пропавшим, но все это время Мариса не теряла надежды на то, что они снова увидятся, и это произошло. Пара никогда не расставалась после его возвращения. Они воспитали троих детей, имеют шесть внуков и трех правнуков.

"И их история любви продолжается", – подчеркнули авторы статьи с фото поцелуя Марко и Марисы.

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