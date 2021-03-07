Жителям Швейцарии запретят скрывать лицо в общественных местах

В воскресенье, 7 марта, в Швейцарии прошел референдум по трем законопроектам на федеральном уровне. В частности, жителям запретят скрывать лицо в общественных местах.

О результатах волеизъявления граждан страны сообщило Swissinfo со ссылкой на данные швейцарской общественной телерадиокомпании SRG. Также на референдуме рассматривались вопросы электронной персональной идентификации в сети и соглашения о свободной торговле с Индонезией.

Отмечается, что швейцарцы выступили за общенациональный запрет ношения предметов гардероба, скрывающих лицо, таких как платок, балаклава, паранджа. В пользу этого запрета высказались 51,2 процента избирателей и 18 кантонов из 26.

Главный аргумент сторонников инициативы о запрете скрывать лицо состоял в том, что мужчины и женщины должны иметь равные права, а ношение чадры или никаба эти права ограничивает. Многие также считали, что запрет ношения предметов гардероба, скрывающих лицо, укрепит безопасность, помогая эффективно противодействовать персонам, нарушающим общественный порядок. Свою роль играл и аргумент борьбы с исламистской радикализацией и терроризмом.

Оппоненты, в свою очередь, заявляли, что запрет на ношение паранджи лишит многих мусульманок права и возможности выходить из дома и участвовать в общественной жизни.

Запрет будет действовать во всех общедоступных местах страны: улицах и площадях по всей Швейцарии, в общественном транспорте, рабочих офисах, ресторанах, магазинах и спортивных аренах. Исключения для туристок-женщин, например из государств Персидского залива, не допускаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью 2020 года в швейцарском кантоне Женева установили минимальную заработную плату на самом высоком уровне в мире – 23 швейцарских франка за час (25 долларов или 700 грн). Решение было принято на референдуме. Его поддержали 58% избирателей.