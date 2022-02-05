Житель Стамбула уже 14 месяцев находится на карантине: он сдал 78 положительных тестов на COVID-19

Житель Турции Музаффер Каясан может быть рекордсменом по продолжительности периода заражения среди всех пациентов с COVID-19 в стране. С 2020 года 56-летний мужчина 78 раз имел положительный результат на коронавирусную инфекцию.

На данный момент он ищет выход из своей ситуации, которая поместила его на карантин в общей сложности на 14 месяцев. Об этом сообщает турецкая газета Daily Sabah.

У Каясана, больного лейкемией, впервые диагностировали COVID-19 в ноябре 2020 года. Тогда он был госпитализирован, но после непродолжительного периода лечения был выписан, поскольку его болезнь стала менее тяжелой.

Он вернулся домой в стамбульском районе Сарыер, ожидая полного выздоровления в условиях самоизоляции. Но это стало началом его заточения.

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Самоизоляция прекращается через две недели, если у пациента отрицательный результат. Однако все 78 тестов, которые делал мужчина, показали, что у него по-прежнему положительный результат на COVID-19.

В общем Музаффер провел девять месяцев в больнице и еще пять дома на самоизоляции.

Мужчина обратился к властям с просьбой найти решение его ситуации, из-за которой он вынужден проводить время в одиночестве дома и может видеть своих детей и внуков только через окно.

Медики объяснили, что тесты, которые делал Каясан, по-прежнему дают положительный результат из-за его слабой иммунной системы из-за лейкемии. На данный момент мужчина выживает на лекарствах, которые ему прописали, чтобы поддержать его иммунную систему.

"Это очень сложный процесс", – говорит он.

Его жена некоторое время оставалась с Каясаном во время его самоизоляции и дважды имела отрицательный результат на COVID-19. Его сын, который также проводил с ним время, также имел отрицательный результат.

"Сначала я подумал, что я носитель, но это не так. Я думаю, что я более подвержен воздействию вируса, чем они. Даже кошка, проходящая мимо окна, может заразить меня", — пошутил мужчина.

"Я выздоровел, но в моем организме все еще есть остатки COVID-19. Это единственное объяснение положительных тестов, которое мне дали", — добавил он.

Но, тем не менее, COVID-19 положил конец общественной жизни Каясана.

"У меня нет никаких проблем, кроме того, что я не могу прикоснуться к своим близким. Это очень тяжело. Я даже не могу сделать прививку из-за своего состояния", — резюмировал он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, при заражении человека штаммом коронавируса Омикрон ПЦР-тест может показать отрицательный результат. Причина в том, что чувствительность различных видов тестов не является стопроцентной.