Зеленскому в США вручили премию Atlantic Council Global Citizen Awards. Видео

Президенту Владимиру Зеленскому, который находится с рабочим визитом в США, вручили премию Atlantic Council Global Citizen Awards для тех, кто внес значительный вклад в развитие трансантлантических отношений. Сама награда была передана политику в Киев еще в мае этого года, а 21 сентября он принял участие в официальной церемонии в Нью-Йорке.

"Если говорить прямо, это не моя награда. Эту награду я посвящаю всем украинцам и украинкам в униформе. Я посвящаю эту награду всем детям, которых убили российские террористы. Мы никогда не забудем этого", – сказал Зеленский, выступая с торжественной речью. Его выступление транслировал Офис президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Также глава государства добавил, что эта премия – заслуга всех украинцев, которые не покинули страну во время полномасштабного вторжения и честно выполняли свою работу врачами, учителями, спасателями. А еще он посвятил ее партнерам Украины по всему миру – в первую очередь, Соединенным Штатам и странам ЕС.

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В этом году в Global Citizen Awards 2023 также приняли участие: канцлер Германии Олаф Шольц, получивший отличие за значительный вклад в обеспечение мира в Европе и противостояние угрозе глобальной демократии со стороны России, премьер-министр Японии Фумио Кишида, отмеченный за лидерство в G7 в контексте укрепления Глобального Юга и содействия международному сотрудничеству, министр финансов США Джанет Еллен, награжденная за 40-летнюю карьеру экономиста, политическое лидерство для обеспечения устойчивой и инклюзивной экономики США и мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае этого года Зеленский получил премию Карла Великого, присужденную ему и украинскому народу за "защиту свободы, демократии и европейских ценностей". Церемония проходила в Германии.

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