Зеленский встретился в Нью-Йорке с президентом Финляндии: обсудили оборонное сотрудничество и потребности Украины. Фото и видео

Во время визита в Нью-Йорк Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Финляндии Александром Стуббом. Основными темами обсуждения стали ситуация на фронте, оборонные нужды Украины и международное сотрудничество.

Видео дня

Об этом сообщили в Офисе президента. Зеленский подчеркнул неотложную потребность Украины в средствах противовоздушной обороны, особенно в переносных зенитно-ракетных комплексах (ПЗРК).

Он также подробно ознакомил финского лидера с прогрессом в реализации договоренностей, достигнутых во время саммита НАТО в Вашингтоне.

Также одной из ключевых тем встречи стало украино-финское оборонное сотрудничество. Лидеры обсудили перспективы совместного производства дронов и обмен опытом в этой области.

Президент Украины подчеркнул важность получения от партнеров не только средств обороны, но и разрешения на удары вглубь территории России, что могло бы существенно повлиять на развитие войны.

Кроме того, Зеленский и Стубб обсудили международные усилия по достижению длительного и справедливого мира для Украины. Особо акцентировали внимание на роли стран Глобального Юга в этом процессе.

"Продуктивная встреча с Президентом Финляндии Александром Стуббом. Обсудили самое важное – ситуацию на поле боя, потребности Украины и усилия для достижения справедливого мира. Отдельно говорили и о нашем оборонном сотрудничестве, среди прочего о совместном производстве дронов. Спасибо Финляндии за поддержку Украины и наших людей!" " – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 сентября Зеленский прибыл в США с официальным визитом. Визит начался с посещения завода боеприпасов в Пенсильвании, где производят артиллерийские и минометные снаряды.

А в Нью-Йорке на "Саммите будущего" Генассамблеи ООН глава украинского государства призвал лидеров других стран продолжить поддержку Украины, поскольку, по словам Зеленского, мир нуждается в мирном будущем и стабильном развитии.

В эфире программу "Доброе утро, Америка" он заявил, что конец войны в Украине "ближе, чем многие считают", в то же время приближение мира зависит от поддержки Запада.

26 сентября Зеленский должен посетить Вашингтон и представить план победы президенту США Джо Байдену. В Совете нацбезопасности США сообщили, что в Белом доме с нетерпением ждут этого и хотят согласовать стратегические цели с Украиной на последние четыре месяца президентства Байдена.

Перед визитом в США Зеленский дал интервью The New Yorker, в котором заявил: в случае отказа Байдена поддержать план победы, Украина продолжит действовать по плану Б, предусматривающему изнурительную и длительную войну с РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!