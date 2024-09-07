Зеленский встретился с представителями итальянского бизнеса: обсудили сотрудничество с украинскими компаниями. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями бизнеса Италии – более 30 ведущих компаний из разных отраслей экономики. Стороны обсудили послевоенное восстановление нашего государства и сотрудничество с украинскими компаниями.

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Как сообщила пресс-служба президента на официальном сайте, встреча состоялась на полях форума "Амброзетти" в Черноббио. Украинский лидер поблагодарил итальянских предпринимателей, которые развивают свои проекты в нашей стране уже сейчас. Кроме того, украинцы получают от партнеров энергооборудование, в том числе как гуманитарную помощь.

"Реконструкция Украины должна предусматривать внедрение инновационных технологий и новейшей инфраструктуры", – отметил Зеленский.

Он убежден, что итальянский бизнес может заинтересовать сотрудничество с Украиной, прежде всего, в оборонном производстве, машиностроении, энергетике, аэрокосмической и ИТ-отрасли.

Напомним, что также Зеленский в Италии встретился с делегацией Конгресса США во главе с сенатором от Республиканской партии Линдси Грэмом. Глава государства обсудил с конгрессменами последствия российского ракетного террора, а также первоочередные потребности украинских военных.

Президент также сообщил конгрессменам о ситуации на фронте, результатах операции в Курской области и рассказал о последствиях российского ракетного террора.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Зеленский в Италии развеял страх союзников о том, что Украина может ударить по Кремлю, если получит разрешение на дальнобойные удары западным оружием по целям России. Он заверил, что этого не будет, поскольку радиус действия переданных ракет не позволит этого сделать.

– Также украинский лидер на форуме "Амброзетти" напомнил миру о преступлениях России против украинского народа – только с начала сентября оккупанты массированно били ракетами по Харькову, Полтаве, Львову, Кривому Рогу, Киеву и другим городам. Российский диктатор Путин пытается уничтожить наше государство и последовательно делал все, чтобы лишить его суверенитета, разрушить экономику, вытеснить украинцев из Украины.