Зеленский встретился с детьми оздоровляемых украинских воинов в Хорватии. Фото, видео

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьером Хорватии Андреем Пленковичем посетили административный центр жупании Дубровник, где встретились с детьми приехавших в эту страну на оздоровление украинских защитников. Дети, которые отдыхают в лагере в Сплите, получили от политиков подарки и в ответ передали Зеленскому и Пленковичу украинские флаги со своими подписями.

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Об этом рассказал сам украинский лидер. Зеленский подчеркнул, что этот "отдых дарит детям украинских воинов улыбки, и это главное".

На отдыхе в Сплите находятся 90 маленьких украинцев, детей воинов Киевской области. Оздоровление длится 10 дней и проходит в рамках отдельной программы посольства Украины в Хорватии для детей военных. Оплатил отдых детей Фонд почетного консула Украины в Хорватии Ивицы Пирича.

Всего с начала этого года такое оздоровление прошли более 800 детей.

Андрей Пленкович также обратился к маленьким украинцам, отметив, что Хорватия "очень ценит героизм ваших родителей, которые уже в течение двух с половиной лет защищают Украину".

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский прибыл в Хорватию с официальным визитом. Там он обратился к участникам третьего саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" и озвучил на западе реальные шаги к миру.

А уже 10 октября Зеленский начнет визиты в Великобританию, Францию, Италию и Германию. Он проведет переговоры с лидерами каждого из этих государств – Киром Стармером, Эммануэлем Макроном, Джорджей Мэлони, Олафом Шольцом.

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