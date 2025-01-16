Зеленский в Варшаве встретился со студентами-украинцами Высшей школы экономики. Фото и видео

В среду, 15 января, Владимир Зеленский провел встречу со студентами Высшей школы экономики в Варшаве. Они обсудили, в частности, будущее членство Украины в ЕС, потребность нашей страны в специалистах по евроинтеграции и развитие и дальнейшее укрепление украинско-польских отношений.

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Об этом сообщает Офис президента. Отмечается, что там учатся около 300 украинцев.

"Благодарю польское студенчество за то, что поддержало обычных украинцев в сложный момент своим отношением, отдачей и волонтерством", – говорится в сообщении.

В ОП отметили, что с начала полномасштабного российского вторжения университет оказал поддержку сотням украинских студентов и их семей. Здесь устраивали гуманитарное собрание, обеспечивали убежищем вынужденных переселенцев и оказывали благотворительную помощь.

"Я обычный человек, и я хотел бы поблагодарить вас, обычных людей Польши, студенчество, которое поддерживало обычных украинцев в очень сложный момент волонтерством, помощью, отношением, отдачей. Мне кажется, самое главное прежде всего – это человечность, и именно за такие ценности все мы боремся. Я хочу вас за это поблагодарить", – сказал Владимир Зеленский.

По словам президента, для будущего восстановления важное значение будут иметь знания и опыт, которые сейчас приобретают украинские студенты, а также помощь стран-партнеров и инвестиции.

"Я считаю, что номер один в восстановлении Украины, даже не в восстановлении, а в восстановлении Украины – это люди. Это психологическая и другая реабилитация. Потому что я считаю, что человеческий капитал самый главный. На плечах человеческого капитала сегодня держится Украина", – подчеркнул президент.

Зеленский также добавил, что в защите Украины, Польши и Европы видит развитие будущих отношений.

"Так как кто с тобой в самые сложные времена, кто отдал самую дорогую цену, я думаю, что тот с тобой будет и в будущем. Мы очень рассчитываем, что мы сохраним такие отношения с Польшей", – резюмировал Владимир Зеленский.

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