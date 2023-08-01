Зеленский в сентябре может посетить Генассамблею ООН в Нью-Йорке – Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Генеральную Ассамблею ООН, которая пройдет в сентябре текущего года в Нью-Йорке. Там он представит свою Формулу мира.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Инсайдеры отмечают, что Зеленский примет участие в разных заседаниях и встречах, которые пройдут в течение недели Генассамблеи.

Издание пишет, что представитель Совета национальной безопасности Белого дома отказался от комментариев по этому поводу.

В то же время, по данным источников, в Офисе президента Украины настаивают на проведении саммита по Формуле мира во время заседания ООН, однако некоторые из союзников опасаются за сложной логистики.

"Некоторые союзники также хотели бы, чтобы в первую очередь к этой концепции присоединились другие страны так называемого глобального юга. Альтернативным вариантом могло бы стать обсуждение в Совете Безопасности мира в Украине. В такой встрече потенциально может принять участие Россия. Еще ничего не решено по поводу таких встреч", – добавили источники.

Также они утверждают, что президент России Владимир Путин не приедет в Нью-Йорк из-за ордера на арест, выданного Международным уголовным судом за военные преступления, связанные с похищением украинских детей.

Отметим, Формула мира Зеленского состоит из 10 пунктов. Она предусматривает полный вывод российских войск с территории Украины, освобождение всех военнопленных и депортированных и обеспечение продовольственной и энергетической безопасности.

План также включает гарантии безопасности для Украины после окончания войны и направлен на восстановление безопасности вокруг оккупированной Запорожской АЭС.

Как сообщал OBOZREVATEL, Саудовская Аравия собирается провести на своей территории переговоры, в которых примут участие Украина, страны Запада и развивающиеся ключевые государства, в частности Индия и Бразилия. Цель встречи – укрепить международную поддержку требований Украины по установлению мира.

В Чехии подтвердили, что также получили приглашение посетить саммит и присоединятся к нему. Представителей страны-агрессора РФ на конференцию не позвали.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак 30 июля заявил, что встреча будет приурочена к реализации инициатив Украины по восстановлению устойчивого и справедливого мира.

Позже стало известно, что Соединенные Штаты поддерживают проведение саммита Саудовской Аравии по реализации украинской Формулы мира. Представители правительства США примут участие в этом мероприятии.