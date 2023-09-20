Зеленский в Нью-Йорке встретился с президентом Европейского Совета: говорили о членстве Украины в ЕС. Фото

На полях 78 сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Лидеры обсудили состояние выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии по членству Украины в ЕС.

Об этом сообщает Офис президента. Кроме того, одним из главных вопросов стала реализация формулы мира Украины.

Глава государства проинформировал Президента Европейского совета о ситуации на поле боя. В этом контексте стороны отметили важность оборонной поддержки Украины со стороны ЕС.

Владимир Зеленский и Шарль Мишель обсудили реализацию Украинской формулы мира и подготовку к проведению Глобального саммита мира.

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Напомним, что выступая на саммите Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия использует оружие не только против Украины, но и против всего цивилизованного мира. Для украинского лидера это первое личное участие на полях такого собрания с начала полномасштабного вторжения РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в США, где планирует выступить на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций, которая продлится 19-21 сентября. Там состоятся дебаты, одной из тем которых будет привлечение России к ответственности за агрессию против украинского государства и военные преступления.

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