'Зеленский с 2014 года бомбил Донбасс': как российская диаспора в Эстонии голосовала на 'выборах' Путина. Видео

Россияне, которые проживают за границей, в частности в странах Балтии, приняли участие в так называемых выборах президента РФ. Часть из них отдали голоса за диктатора Владимира Путина и активно его расхваливали, хотя уже много лет не живут в России и не знают, каково это – жить при такой власти.

Так, жительница Эстонии гордо рассказала, что она голосовала за Путина, потому что "он лучший, после Жириновского", а Жириновский умер. Об этом россиянка сказала в комментарии изданию Delfi.

Она также заявила, что президент РФ якобы не начинал войну. В этом она обвинила Владимира Зеленского, который, напомним, стал президентом Украины только в 2019 году. "Путин ее не начинал, это Зеленский начинал. Он сам, он с 2014 года до 2022 года бомбил Донецк и Луганск. Что это – не война, убивать собственный народ?" – выдала россиянка.

На слова о том, что по вине Путина сейчас умирает много людей – как украинцев, так и россиян, которых он использует как пушечное мясо – гражданка РФ сказала, что "война есть война".

"На войне кто-то умирает, кто-то остается живой, кто-то остается инвалидом. Для этого и война", – цинично сказала женщина, которая, по ее словам, и сама пережила войну.

Еще одна россиянка вторила ее словам и заявила, что "Украина напала на Донбасс" – так ей сказали в "разных программах по интернету".

Как сообщал OBOZ.UA, 15-17 марта 2024 года в России состоялись так называемые президентские выборы. Но, по мнению международного сообщества, их нельзя считать законными, свободными и честными. Мы собрали информацию о том, как западные политики и институции отреагировали на результаты голосования.

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