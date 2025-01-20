Зеленский, Путин, Трюдо и другие: кто первым поздравил Трампа со вступлением в должность президента США

Мировые лидеры поздравляют Дональда Трампа, который 20 января, официально вступил в должность 47-го президента Соединенных Штатов Америки и сложил присягу. Нового американского президента одним из первых поздравил глава украинского государства Владимир Зеленский, отметив, что это "день перемен, а также надежд на решение многих проблем".

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Не обошлось и без российского диктатора Путина, который не забыл поугрожать Третьей мировой войной и "целями СВО". OBOZ.UA собрал, кто из глав государств поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность.

Президент Украины Владимир Зеленский:

"Президент Трамп всегда решителен, и провозглашенная им политика мира благодаря силе дает шанс на укрепление американского лидерства и достижение надежного и справедливого мира – это самое главное. Сейчас решается, каким будет этот век, и мы все должны действовать вместе, чтобы этот век был большим и успешным для демократий, а не для тех, кто желает нам всем неудачи".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо:

"Поздравляю, президент Трамп. Канада и США имеют самое успешное экономическое партнерство в мире. У нас есть шанс снова работать вместе – создавать больше рабочих мест и процветать для обеих наших стран".

По его словам, Канада надеется на сотрудничество с новой администрацией "при защите интересов канадцев".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер:

"От имени Соединенного Королевства я передаю самые теплые поздравления президенту Трампу с его инаугурацией в качестве 47-го президента Соединенных Штатов. Особые отношения между Великобританией и США будут продолжать процветать еще долгие годы. Я с нетерпением жду нашей следующей встречи".

Стармер добавил, что на протяжении нескольких веков отношения между двумя странами основываются на сотрудничестве и прочном партнерстве.

Канцлер Германии Олаф Шольц:

"США – наш ближайший союзник, и целью нашей политики всегда являются хорошие трансатлантические отношения. ЕС, с 27 членами и более чем 400 млн человек, – это сильный союз".

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху:

"Я верю, что, вновь работая вместе, мы поднимем альянс США и Израиля на новые высоты, завершим разгром террористической оси Ирана и положим начало новой эры мира и процветания в нашем регионе".

Премьер-министр Испании Педро Санчес:

"Поздравляем Дональда Трампа с инаугурацией в качестве 47-го президента Соединенных Штатов. Мы с нетерпением ждем совместной работы с новой администрацией США для укрепления стратегических отношений между нашими странами и решения общих глобальных проблем".

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе:

"Соединенные Штаты – большой друг Австралии. Наш альянс никогда не был сильнее. Я с нетерпением жду совместной работы над возможностями и проблемами, которые нас ждут".

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф:

"На протяжении многих лет наши две великие страны тесно сотрудничали, чтобы добиваться мира и процветания в регионе и за его пределами для наших народов, и мы продолжим делать это в будущем. Мои наилучшие пожелания президенту Трампу успешного второго срока на посту".

Премьер-министр Индии Нарендра Моди:

"Я с нетерпением жду возможности снова тесно сотрудничать, чтобы принести пользу обеим нашим странам и построить лучшее будущее для мира. Желаю вам успешного предстоящего срока!"

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен:

"ЕС с нетерпением ждет возможности тесно сотрудничать с вами для решения глобальных проблем. Вместе наши общества могут достичь большего процветания и укрепить общую безопасность. В этом непреходящая сила трансатлантического партнерства".

Как сообщал OBOZ.UA, 20 января 2025 года Дональд Трамп официально стал 47-м в истории главой государства после победы на выборах в ноябре 2024 года. Полномочия нового президента США начались 20 января в 12:00 по восточному североамериканскому времени (19:00 по Киеву). OBOZ.UA вел онлайн-трансляцию события.

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