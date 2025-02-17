Зеленский примет участие в переговорах между США и Россией, – Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказался о своих вероятных предстоящих переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным и отметил, что они могут состояться "очень скоро". Кроме того, по словам Трампа, в процесс "будет вовлечен" и президент Украины Владимир Зеленский.

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Об этом глава Белого дома сказал американским журналистам в воскресенье, 16 февраля, брифинг транслировал телеканал Fox News. На вопрос, ожидает ли он участие Зеленского в переговорах, Трамп ответил утвердительно.

"Да, он (Зеленский. – Ред.) будет привлечен", – заверил Трамп.

Впрочем, о какой именно привлеченности идет речь и есть ли конкретные договоренности, политик не уточнил.

Президент США сказал, что он упорно трудится над достижением мира в Украине. По его словам, и Зеленский, и Путин "хотят прекратить войну".

"Я думаю, что он (Путин. – Ред.) хочет закончить войну. У них мощная военная машина, вы это понимаете. Они победили и Гитлера, и Наполеона. Они воюют уже очень долго и раньше это делали. Но я думаю, что он хотел бы остановиться", – сказал Трамп.

В то же время, он уточнил, что нельзя допустить того, чтобы война продолжалась. Если Путин захочет продолжать, это создаст большие проблемы.

"Я думаю, обе стороны хотят это быстро закончить. И Зеленский тоже", – говорит Трамп.

Ранее глава Белого дома говорил о намерениях встретиться с Путиным в Саудовской Аравии. Также он анонсировал встречу представителей Украины, США и государства-агрессора России в Саудовской Аравии на следующей неделе.

Накануне в интервью NBC News Зеленский заявил, что в настоящее время точная дата его встречи с Трампом не определена. Команды президентов Украины и США будут работать над этим вопросом.

По словам Зеленского, вероятнее всего, встреча состоится после визита в Украину спецпосланника США по Украине и России Кита Келлога.

"Я думаю, что после того, как генерал Келлог приедет в Украину, он получит больше информации для президента Трампа. Им нужно время, чтобы получить эту информацию, поработать с ней, а потом подумать и быть готовыми, и тогда мы встретимся. Что-то вроде этого", – сказал Зеленский.

В то же время, глава ОП Андрей Ермак подчеркивал, что Зеленский встретится с Путиным лишь тогда, когда "Украина будет готова к таким переговорам". Под готовностью речь идет о сильной переговорной позиции Украины и четких гарантиях безопасности.

По словам Ермака, этот момент еще не наступил.

Как сообщал OBOZ.UA, издание FT пишет, что Трамп и Путин попытаются заключить соглашение о прекращении огня в Украине до конца апреля – начала мая. Вероятно, это будет приурочено к одной из двух весенних дат – Пасхе или 9 мая.

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