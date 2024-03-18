Зеленский пригласил Индонезию присоединиться к Форуму мира по Украине: появились подробности

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Индонезии Прабово Субианто. Представителей Джакарты пригласили поучаствовать в саммите мира, который организовывает наша страна.

Деталями гарант поделился на своем канале в Telegram в понедельник, 18 марта. Зеленский поздравил Субианто с победой на выборах и "выразил надежду на продолжение взаимовыгодных двусторонних отношений".

"В 2022 году я представил Формулу мира – реальный путь к справедливому миру – именно в Индонезии. Теперь мы готовим инаугурационный саммит мира, и участие Индонезии в нем для нас принципиально важно", – подчеркнул украинский президент.

Он пригласил Индонезию присоединиться к участию в Форуме мира и реализации пунктов по продовольственной и ядерной безопасности, а также в усилиях по обмену пленными.

Напомним: Прабово Субианто – 72-летний индонезийский политик и военный, генерал-лейтенант в отставке. Он до победы на выборах (в феврале 2024-го) являлся министром обороны страны.

Как писал OBOZ.UA:

– 14 марта Владимир Зеленский провел несколько совещаний по международной работе. В частности, глава государства обсудил следующие шаги на пути к членству Украины в ЕС, а также говорил с американскими партнерами о сотрудничестве между Киевом и Вашингтоном и о давлении на Россию.

– В тот же день Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Он выразил благодарность за длительную и всестороннюю поддержку и двусторонний договор безопасности.

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