Зеленский посетит Сингапур для участия в конференции по безопасности – Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре в эти выходные. Ожидается, что помощь Украине в области безопасности станет одним из ключевых вопросов, обсуждаемых в этом году.

Об этом сообщает международное информагентство Reuters, ссылаясь на шесть собственных источников. Среди участников конференции также ожидаются министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Китая Донг Цзюнь.

Два источника сообщили, что Зеленский выступит перед делегатами в субботу.

С 2022 года на встречах по безопасности в Сингапуре не было российской делегации.

Зеленский, который в настоящее время находится в Швеции, заявил в среду, что Россия все еще пытается сорвать всемирный саммит мира, который должен пройти в следующем месяце, и что она оказывает давление на страны, чтобы они не принимали участие во встречи.

Зеленский хочет, чтобы мирный саммит, запланированный на 15-16 июня в Швейцарии, создал фронт в поддержку вывода российских войск и восстановления границ Украины 1991 года.

"Диалог Шангри-Ла", ежегодно проводимый в Сингапуре Международным институтом стратегических исследований на протяжении последних 21 года, завершается 2 июня.

Напомним, президент Владимир Зеленский 31 мая приехал в Стокгольм (Швеция) для участия в третьем саммите Украина – Северная Европа. Там гарант вместе со шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

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