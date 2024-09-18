Зеленский надеется получить от Байдена приглашение в НАТО до того, как он покинет Белый дом – Le Monde

Президент Владимир Зеленский надеется получить приглашение в НАТО от президента США Джо Байдена до того, как он покинет Белый дом. Это дало бы возможность нашему государству вступить в переговоры по прекращению войны с позиции силы.

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Об этом говорится в колонке обозревателя Le Monde Сильви Кауфман. Это часть амбициозного плана украинского лидера, презентованного Вашингтону.

Однако, как считает автор материала, шансы на это слишком малы, поскольку администрация Джо Байдена по-прежнему скептически относится к ускорению процесса членства Украины в НАТО, опасаясь эскалации со стороны России.

Напомним, президент Эстонии Алар Карис убежден, что других альтернатив, кроме вступления Украины в НАТО и Евросоюз, нет. Однако, по его словам, это должно произойти после окончания войны. Европе не нужна "серая зона", в которую враг может ворваться снова.

А президент Чехии Петер Павел считает, что вступление Украины в НАТО не должно зависеть от деоккупации ее территорий. Он убежден, что страну можно принять в тех границах, которые она будет контролировать в то время.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский также провел встречи с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Темами переговоров стали необходимость дальнобойных ударов по РФ, Формула мира и вступление Украины в ЕС и НАТО.

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