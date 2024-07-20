Зеленский и Трамп провели 'очень хороший' телефонный разговор: договорились о личной встрече

Кандидат в президенты США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили покушение на американского политика и перспективы завершения войны в нашем государстве.

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Об этом Трамп сообщил в соцсети Truth Social, назвав разговор "очень хорошим". По его словам, Зеленский осудил "ужасную попытку убийства в прошлую субботу" и отметил, что американский народ объединяется в эти времена.

"Он поздравил меня с очень успешным Национальным съездом Республиканской партии и выдвижением кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии", – добавил республиканец.

Далее же Трамп назвал себя "следующим президентом Соединенных Штатов" и заявил, что он принесет миру мир и положит конец войне, которая стоила столько жизней.

"Обе стороны смогут объединиться и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь к процветанию", – заявил политик.

Зеленский также рассказал о своем разговоре с Трампом на своей странице в соцсети Х. Он отметил, что договорился с кандидатом в президенты США обсудить во время личной встречи, какие шаги могут сделать мир справедливым и действительно длительным.

"Украина всегда будет благодарна США за помощь в укреплении нашей возможности противостоять российскому террору. Российские удары по нашим городам и селам продолжаются ежедневно", – добавил глава государства.

Владимир Зеленский отметил жизненную важность двухпартийной и двухпалатной американской поддержки для защиты свободы и независимости нашего государства.

Кроме того, гарант поздравил Трампа с номинацией от Республиканской партии и осудил покушение на него в Пенсильвании. "Пожелал сил и абсолютной безопасности в дальнейшем", – написал он.

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