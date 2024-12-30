'Завершить войну сложнее': Трамп 'ослабил риторику' по поводу своих грандиозных обещаний – The Hill

Избранный президент США Дональд Трамп по всей видимости начал ослаблять риторику относительно своих грандиозных предвыборных обещаний. Во время предвыборной кампании политик давал обещания быстро завершить войну в Украине, снизить цены и использовать тарифы для поддержки экономики и производств. Однако сейчас будущий глава Белого дома признает, что сделать это все не так и просто.

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Об этом говорится в материале The Hill, опубликованном в воскресенье, 29 декабря. Как отмечается, на своей первой послевыборной пресс-конференции в Мар-а-Лаго Трамп предположил, что прекратить войну в Украине будет сложнее, чем ослабить напряженность на Ближнем Востоке.

Кроме того, в недавнем интервью "Meet the Press" Трамп сказал, что не может гарантировать, что пошлины не приведут к росту потребительских цен. А в интервью журналу Time для получения награды "Человек года" он признал, что трудно снизить стоимость продуктов питания, если они уже выросли.

"Хотя демократы и критики обвинили Трампа в снижении ожиданий или в том, что он сигнализирует о невыполнении предвыборных обещаний, его команда и союзники заявляют, что президент переходит от риторики предвыборной кампании к осознанию сложности управления", – сказано в материале.

Один из союзников будущего американского лидера утверждал, что Трамп не противоречит своим предвыборным обещаниям, а, вероятно, переходит от агитационной риторики к более реалистичным подходам.

На митинге в Пенсильвании накануне дня выборов Трамп сказал, что голосование за него означает, что "продукты станут дешевле".

Но в интервью Time 25 ноября Трамп был более осторожен в отношении своей способности снизить стоимость продуктов питания. На вопрос, будет ли его президентство провальным, если цены не снизятся, Трамп сказал, что он так не думает.

"Смотрите, они их подняли. Я бы хотел их снизить. Трудно снизить, когда они уже поднялись. Знаете, это очень трудно. Но я думаю, что так и будет. Я думаю, что эта энергия их сломит. Я думаю, что лучшая цепочка поставок их сломит. Знаете, цепочка поставок все еще нарушена", – сказал он.

Кроме того, Трамп в последнее время был также осторожнее, говоря о войне в Украине, которую еще во время дебатов в сентябре пообещал закончить, еще до того, как станет президентом.

На этой неделе политик сказал журналистам, что будет сложнее урегулировать ситуацию в Украине, чем снизить напряженность на Ближнем Востоке с участием Израиля, Ирана, Сирии и различных прокси-групп.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Путин должны быть готовы заключить сделку о прекращении войны, хотя не стал подробно описывать, на какие уступки каждая из сторон должна пойти.

Зеленский в интервью на этой неделе корреспонденту Fox News Трею Ингсту сказал, что Трампу будет непросто повлиять на Путина, чтобы прекратить войну.

"Но я думаю, что если использовать все проблемы, которые есть у США, то да, он может. Потому что он намного сильнее Путина. Он сильнее. США сильнее. Экономика сильнее. Знаете, деньги, большие деньги. У США большое, очень большое влияние", – сказал президент Украины.

Трамп в 2016 году давал ряд предвыборных обещаний, которые ему трудно было выполнить. Он неоднократно обещал построить стену вдоль южной границы и заставить Мексику оплатить ее, и хотя были построены некоторые новые барьеры, Мексика счет не оплачивала, отметило издание.

Как сообщал OBOZ.UA, издание Financial Times озвучило 5 сценариев, которые могут стать реальными при президентстве Трампа. Не исключены, в том числе, новые войны, вызванные торговыми и политическими конфликтами во всем мире.

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