Затонула за две минуты: появилось видео момента крушения суперяхты Bayesian у берегов Сицилии, на ней был миллиардер Майк Линч

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент крушения суперяхты Bayesian у берегов Сицилии 19 августа, на которой, в частности, находился ее владелец британский мультимиллионер Майк Линч и глава совета директоров американского банка Morgan Stanley International Джонатан Блумер. На опубликованных кадрах видно, как из-за сильного шторма яхта тонет буквально за две минуты.

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Трагедия унесла жизнь одного человека, еще шесть, включая бизнесменов, числятся пропавшими без вести. Запись с камеры наблюдения, расположенной недалеко от места крушения, публикуют итальянские СМИ. На кадры попал момент, который, как предполагают, произошел непосредственно перед затоплением яхты под британским флагом.

Очевидец рассказал журналистам, что видел, как судно затонуло за 60 секунд.

"Вы можете ясно видеть, что происходит. Для судна ничего нельзя было сделать. Оно исчезло за очень короткое время", – цитирует его итальянское информационное агентство ANSA.

Береговая охрана Италии сообщила, что найден погибшим канадско-антигуанский повар судна Рекальдо Томас.

Майк Линч и его 18-летняя дочь Ханна – среди пропавших без вести, как и Джонатан Блумер, юрист крупной компании Clifford Chance Крис Морвилло и их жены Джуди Блумер и Неды Морвилло.

Жена Линча, Анджела Бакарес, – одна из 15 спасенных.

На море продолжается масштабная поисковая операция, в которой задействованы многочисленные службы, в том числе береговая охрана и пожарные, а также водолазы-спелеологи и вертолеты, передает Sky News.

Инженер Ник Слоан, руководивший спасательной операцией после крушения круизного лайнера Costa Concordia в 2013 году, сообщил, что водолазы-спасатели, ищущие выживших, вступили в "критические" 24 часа – некоторые, возможно, оказались в воздушных карманах внутри корабля – но времени на их спасение остается все меньше, если это так.

Доктор Жан-Батист Суппез, старший преподаватель кафедры машиностроения в Университете Астон, заявил, что скорость, с которой затонуло судно (согласно отчетам, несколько минут), и тот факт, что оно осталось целым, "могли способствовать образованию небольших воздушных карманов внутри".

59-летний Майк Линч – один из самых известных технологических предпринимателей Великобритании. На основе своего новаторского исследования в Кембридском университете он создал крупнейшую в стране программную фирму Autonomy и стал известен как британский Билл Гейтс.

Как сообщал OBOZ.UA, 56-метровая яхта Bayesian Майка Линча затонула у побережья города Портичелло в понедельник из-за сильного шторма в Средиземном море. Итальянская береговая охрана сообщила, что 15 человек спасло проплывавшее мимо судно, одного погибшего нашли спасатели. Судьба шести, среди которых граждане Великобритании, США и Канады, неизвестна.

Известно, что причиной трагедии в порту, где была пришвартована яхта Линча, был водный смерч – океанский феномен, возникающий над водоемом и достигающий высоты 20-этажного дома.

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