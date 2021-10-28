Засыпало землей в траншее: в Польше трагически погиб украинский заробитчанин. Фото

В Гливице (Польша) во время земляных работ погиб 33-летний украинский заробитчанин. Происшествие случилось 27 октября.

Как сообщает пресс-служба местной полиции, произошел оползень земли, который и засыпал мужчину, работавшего в траншее. Сперва его пытались спасти, откопав землю вручную. И лишь спустя 2,5 часа было найдено тело, но украинец был мертв. Известно, что заробитчанин проживал в Забже.

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На месте ЧП помимо полиции работали прокурор и представитель Национальной инспекции труда. Будет специальная проверка, которая проверит формально-юридические аспекты трудоустройства работника, а также соблюдение работодателем безопасности для рабочих.

Отмечается, что в Польше из-за повышенного спроса на строительные работы создается нехватка квалифицированных и опытных рабочих, что создает дополнительные риски.

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